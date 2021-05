can-yaman-e-diletta-leotta,-barbara-d’urso-a-pomeriggio-5-perde-la-pazienza-“lasciamoli-…”

Si continua a parlare di Can Yaman e Diletta Leotta e della loro storia d’amore. E’ da diversi mesi ormai che i due sono finiti al centro del gossip per una storia d’amore o presunta storia, visto che in molti non credono che effettivamente i due stiano insieme. Sono state tante le polemiche sorte in questi ultimi mesi su questa pseudo storia tra il noto attore turco e la famosa conduttrice sportiva siciliana.

Can Yaman e Diletta Leotta, lo sfogo della siciliana sui social

Proprio qualche giorno fa, sembra che Diletta Leotta si fosse addirittura sfogata sui social network, chiedendo un po’ di riservatezza e di rispetto soprattutto per la propria vita privata La giornalista sportiva sembra avesse in qualche modo puntato il dito contro i giornalisti ed i paparazzi che in questi ultimi mesi sono stati particolarmente pressanti nei suoi confronti. Ma anche questa volta il web si è scatenato e la coppia non è apparsa più. Per un po’ di tempo, infatti, i due non hanno pubblicato praticamente più nulla sui vari social network.

Il post dell’attore turco ed il bacio rubato a Diletta riaccende le polemiche

Poi nei giorni scorsi Can Yaman e Diletta Leotta hanno pubblicato una Stories in cui l’attore sembra averle rubato dei baci. Anche in questo caso però c’è stato chi ha preso di mira i due, accusandoli di aver messo in atto un ulteriore piano per far credere che effettivamente la loro storia fosse vera e che dura ormai da diversi mesi.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso prende le loro difese

Di Can Yaman e di Diletta se n’è parlato anche a Pomeriggio 5, ovvero nel corso di una puntata del programma di Barbara D’Urso e quest’ultima sembra aver preso le loro difese. Ad un certo punto infatti, la conduttrice avrebbe esclamato “Lasciamoli vivere”. In puntata sembrerebbe essere nato un vero e proprio diverbio tra i vari ospiti presenti in studio. Non è la prima volta che quando si parla di Diletta e di Can, gli opinionisti in studio da Barbara D’Urso si scatenano. Questo è quanto accaduto proprio nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio 5, dove gran parte degli opinionisti hanno fatto sapere di non credere affatto a questa storia e di trovare i due piuttosto artefatti e di non vedere tra i due proprio amore. È stato anche a quel punto che Barbara D’Urso è voluta intervenire dicendo “Non capisco perché non vogliano credere a questa storia”.