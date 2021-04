can-yaman-e-diletta-leotta-gossip,-fratello-di-lei:-“non-credete-a…”

Diletta Leotta e Can Yaman, fratello di lei chiarisce: “La loro storia non è mediatica”

Dal momento in cui Can Yaman e Diletta Leotta si sono messi insieme ne sono state dette di tutti i colori sul web e sui giornali. C’è anche chi ha spergiurato che la loro storia sarebbe una mossa mediatica per ottenere maggiore popolarità e visibilità. Ma quale sarà la verità? A fare chiarezza una volta per tutte ci ha pensato il fratello di Diletta Leotta, il quale ha rilasciato un’intervista sull’inserto femminile del quotidiano La Repubblica. In questa occasione l’uomo è stato netto e preciso sulla storia d’amore di sua sorella Diletta Leotta con Can Yaman, asserendo dapprima che è assolutamente tutto vero, e successivamente ha consigliato a tutti di evitare di dare retta a chi invece si è divertito a mettere strane voci in giro in questi mesi:

“Il loro è un rapporto vero. Non credete a chi insinua che il loro sia un legame solo mediatico…”

Il fratello di Dilette Leotta ha poi dichiarato che nessuno dei due ha bisogno di pubblicità, anzi: “Parliamoci chiaramente…Nessuno dei due ha bisogno di farsi pubblicità…”

Can Yaman e Diletta Leotta al centro del gossip, fratello di lei: “E’ tutta invidia”

Il fratello di Diletta Leotta, sempre in questa sua intervista rilasciata sull’inserto femminile del quotidiano La Repubblica, ha anche fatto un’insinuazione su coloro che hanno messo queste voci tendenziose sulla storia d’amore di sua sorella con Can Yaman. Cosa ha detto? L’uomo non ha fatto mistero di credere che Diletta Leotta e Can Yaman formano una coppia talmente bella da suscitare solo invidia. Per tale ragione c’è chi sta cercando di screditare il loro amore con tutte queste illazioni smentite da Diletta Leotta, la quale si è sfogata poco fa sui social:

“Sono una coppia troppo perfetta e troppo bella e forse questo dà fastidio, causa qualche invidia…”

Can Yaman conquista il fratello di Diletta Leotta: “Bravo ragazzo”

Successivamente il fratello di Diletta Leotta, in questa intervista rilasciata all’inserto femminile de La Repubblica, ha colto la palla al balzo per esprimere una sua opinione su Can Yaman. E su quest’ultimo non ha potuto far altro che spendere parole al miele nei suoi confronti: “Can è un gran bravo ragazzo e molto simpatico…”

