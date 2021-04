can-yaman-e-diletta-leotta-gossip:-svelato-il-motivo-della-loro-rottura

Diletta Leotta lascia Can Yaman: ecco l’ultimo gossip di Roberto Alessi

Sulla storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta sono stati scritti fiumi di parole sui social e sui media in generali. Tanti, ad un certo punto, hanno anche messo in discussione questa loro storia, asserendo che dietro ci sia semplicemente un’abile mossa di marketing per far guadagnare popolarità e visibilità a entrambi. Intanto in queste ore ecco arrivare l’ennesima doccia gelata per i fan della coppietta composta da Diletta Leotta e Can Yaman. Il motivo? Roberto Alessi, sull’ultimo numero del settimanale Novella 2000 in edicola domani, ha rivelato che Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman. Difatti lei, in base a quanto riportato dal popolare direttore del magazine di gossip, ha capito di non provare più niente nei confronti dell’attore della soap turca DayDreamer – Le ali del sogno. Per tale ragione ha preso questa decisione:

“Pare che Diletta non sia andata oltre l’attrazione e il coinvolgimento dei primi tempi di ogni storia…”

Can Yaman e Diletta Leotta al centro del gossip, Roberto Alessi svela: “Lei ha rifiutato una sua proposta”

Il direttore del settimanale Novella 2000, Roberto Alessi, dopo aver rivelato il perchè Diletta Leotta ha lasciato Can Yaman, ha anche raccontato un altro interessante episodio che ha portato a questa rottura. In pratica l’opinionista di Barbara d’Urso, che ha recentemente attaccato Daniela Martani, ha rivelato che Can Yaman avrebbe tanto voluto portare Diletta Leotta a conoscere la sua famiglia e i suoi amici in Turchia. Purtroppo però la ragazza, sempre al centro del gossip, dopo aver detto inizialmente sì, all’ultimo si è invece tirata indietro, preferendo declinare il gentile invito: “All’ultimo momento ha detto ‘no grazie’, ed è rimasta a casa…” A quel punto l’attore di DayDreamer – Le ali del sogno pare sia stato costretto a giustificare l’assenza della ragazza alla sua famiglia con scuse poco credibili.

Diletta Leotta e Can Yaman: rotto anche il sodalizio lavorativo? Parla Roberto Alessi

Roberto Alessi, sempre in questo suo intervento sull’ultimo numero del magazine Novella 2000 in edicola domani, si è poi fatto una domanda più che lecita: la rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta avrà ripercussioni anche sui loro progetti lavorativi? Al momento il direttore Roberto Alessi non ha una risposta, limitandosi a dire ai lettori di attendere gli eventuali sviluppi: “Staremo a vedere…”

L’articolo Can Yaman e Diletta Leotta gossip: svelato il motivo della loro rottura sembra essere il primo su LaNostraTv.