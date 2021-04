Can Yaman e Diletta Leotta: il matrimonio è stato rimandato

Can Yaman e Diletta Leotta non si sposano più. Nei giorni scorsi la star di Daydreamer ha chiesto la mano della conduttrice siciliana. Una proposta di matrimonio che ha molto stupito Diletta, che ha preferito prendere del tempo prima di dare una risposta definitiva. Il motivo? L’amore per Yaman non si discute ma la relazione è sbocciata da poco, forse troppo, per pensare alle nozze.

Il giornalista di cronaca rosa Santo Pirrotta, durante la trasmissione Ogni Mattina su TV8 condotta da Adriana Volpa, ha rivelato che Diletta Leotta ha convinto Can Yaman a frenare sul matrimonio. Niente più grande evento fissato al prossimo 16 agosto, giorno del trentesimo compleanno della conduttrice di DAZN.

La proposta di matrimonio di Can Yaman è arrivata con tanto di anello da oltre 40 mila euro ma Diletta Leotta ha pensato bene di non rispondere subito con il più classico dei sì. Nonostante questa risposta Diletta fa sul serio con Can: l’attore turco ha già conosciuto la famiglia Leotta.

Al momento non è chiaro se le nozze siano state solo rimandate o annullate, ma il matrimonio non si terrà certamente il 16 agosto. La relazione tra Can Yaman e Diletta Leotta procede però a gonfie vele e la coppia ha passato la prima Pasqua insieme. Per l’occasione Diletta ha portato Can nella sua città natale, a Catania, in Sicilia.

Ad oggi Diletta Leotta non ha ancora conosciuto i genitori di Can Yaman, che vivono in Turchia. L’attore 31enne si è trasferito in pianta stabile in Italia: ha affittato un appartamento a Roma, dove si sta preparando per la fiction Sandokan, remake del celebre telefilm anni Settanta con Kabir Bedi.

Secondo le ultime indiscrezioni Diletta Leotta è pronta a lasciare Milano, dove vive da tempo, per trasferirsi a Roma e convivere con Can Yaman. Diletta non ha mai parlato pubblicamente di questo rapporto mentre Can, in un’intervista, ha definito “amore leale” quello che prova per la Leotta.

Nei giorni scorsi la coppia ha ricevuto la “benedizione” di Daniele Scardina, l’ex fidanzato di Diletta Leotta. King Toretto si è detto felice per la nuova vita della presentatrice e ha addirittura lasciato un like alla foto di Pasqua di Can Yaman e Diletta Leotta.