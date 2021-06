can-yaman-e-diletta-leotta-in-turchia:-qualcosa-non-torna,-strani-indizi

Can Yaman e Diletta Leotta stanno infiammando il gossip di questa calda estate 2021. La coppia, dopo aver passato qualche giorno in Sicilia, è volata nella magica Istanbul. Dall’ex Costantinopoli, il divo turco e la sua compagna non mancano di postare foto, ma c’è ancora chi nutre dei dubbi sulla veridicità della coppia.

Nonostante le presentazioni ufficiali di Diletta a mamma e papà Yaman (nonché agli amici più cari), quindi la pubblica accettazione della Leotta da parte della dolce Guldem (la madre di Can ha definito Diletta “mia figlia”), c’è un dettaglio che per molti non è ancora del tutto chiaro.

Perché Can e Diletta non si baciano mai? La loro è decisamente una storia d’amore 2.0. Si sono conosciuti grazie ad un like ed un commento su Instagram. Poi l’incontro a Roma, il resto è storia. I due, impegni professionali permettendo, sono inseparabili.

Anche il viaggio da mille ed una notte nella città più magica, romantica e affascinante del Medio Oriente fornirebbe alla coppia tutti gli elementi per lasciarsi andare un po’ di più davanti alla fotocamera. Gite in barca sul Bosforo, banchetti succulenti, visite ai monumenti simbolo della città, tanti abbracci e divertimento, ma nessun bacio.

I detrattori della coppia se da un lato hanno criticato la velocità con cui la mamma di Can ha accettato Diletta (dopo appena due giorni di conoscenza), dall’altro hanno notato come nelle foto delle tavolate riprese dalla conduttrice spuntino delle birre di una nota azienda internazionale.

E sempre con la birra in mano si rinvengono degli scatti dei due in macchina. Ma Can non era solito bere solo raki, la tipica bevanda turca? Sui social i più attenti hanno sottolineato come la vacanza da sogno di Can e Diletta in Turchia coincida con l’uscita del reality Celebrity Hunted su Amazon. Programma di cui è protagonista anche la Leotta. E Can ha assicurato la sua presenza con dei camei.

Un caso, sicuramente. Nel frattempo, la coppia continua ad incantare e far sognare. E mai come in questo periodo, i sogni aiutano a vivere.