can-yaman-e-diletta-leotta-innamorati-pazzi:-le-foto-intime-rubate-dalla-loro-stanza-d’albergo-fanno-il-giro-del-web.-scoop-clamorso,-ecco-le-immagini

In questi giorni Can Yaman e Diletta Leotta sono diventati protagonisti del gossip italiano. Ed ecco che ora arriva un’altra conferma a dimostrazione del fatto che tra loro effettivamente c’è qualcosa. Nel nuovo numero di Chi, in edicola da domani mercoledì 13 gennaio, arriva il primo grande scoop di questo 2021 e che riguarda proprio il protagonista di DayDreamer e la conduttrice sportiva. Ebbene la rivista li descrive come due persone innamorate! Sarà davvero così?

Secondo quanto riporta il settimanale, hanno trascorso cinque giorni di passione in un hotel che si trova nel centro della città di Roma. In effetti, qualche giorno fa, Can è arrivato in Italia, accolto con grandissima gioia dalle sue fan. In questa circostanza l’attore è finito protagonista delle polemiche, a causa dell’assembramento che si è creato intorno a lui. Tornando al gossip che lo vede al centro della scena in Italia con la Leotta, le foto lo ritraggono felice e spensierato.

La rivista diretta da Alfonso Signorini entra nel dettaglio e fa sapere ai lettori che Can e Diletta si sono scambiati baci ed effusioni, come è possibile vedere dalle immagini condivise. Questa sembra una chiara conferma al loro nuovo e “travolgente amore”. La Leotta, che ha ormai chiuso la sua love story con Daniele Scardina, avrebbe raggiunto Yaman nella capitale. L’attore, interprete di Can Devit, si trovava in Italia in quanto sta girando uno spot pubblicitario diretto da Ferzan Ozpetek e per firmare il contratto che lo vede nel cast della nuova serie su Sandokan di Lux Vide.

Can e Diletta si sono dovuti, però, salutare domenica mattina. Yaman è tornato in Turchia, mentre la conduttrice di Dazn ha raggiunto lo stadio per eseguire la telecronaca dell’incontro calcistico Roma Inter. È nato dunque un nuovo amore tra loro? Non c’è una conferma da parte dei diretti interessati. Sicuramente la notizia non farà felici i fan della soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno. Il motivo? Sono tanti gli spettatori che vorrebbero vedere Can insieme all’attrice Demet Özdemir, che interpreta la protagonista Sanem Aydin. I due hanno chiarito più volte che sono soltanto amici.

Dunque, i fan dovranno farsene una ragione e accettare il fatto che l'attore turco potrebbe aver trovato l'amore con un'altra donna. Le ultime conferme sembrano provare che la fortunata sia proprio la Leotta! Non resta ora che attendere per scoprire come si evolverà questo gossip. Intanto, il settimanale aggiunge il titolo: "Innamorati pazzi". Insomma tutte le ragazze single dovranno farsene una ragione, il bel Can è stato accalappiato e proprio da una italiana. Come evolverà la storia non è dato saperlo, ma noi facciamo gli auguri alla nuova coppia.