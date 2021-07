can-yaman-e-diletta-leotta,-lui-le-strattona-la-mano-e-lei-….,-momenti-di-grande-tensione

I protagonisti del gossip di questa estate 2021 sono sicuramente loro Diletta Leotta e Can Yaman. Stiamo parlando della conduttrice e giornalista sportiva più amata degli ultimi anni e dell’attore turco divenuto un vero e proprio sex simble da un po’ di tempo a questa parte. Lui lo abbiamo conosciuto ormai diversi anni fa, quando è approdato nel nostro paese con le serie TV turche Daydreamers ed ancora Bitter Sweet ingredienti d’amore e Mr. Wrong-Lezioni d’amore che sta andando in onda proprio in queste settimane su Canale 5.

Can Yaman e Diletta Leotta, prosegue la loro storia d’amore

Ad ogni modo, questa storia d’amore sembra che vada avanti ormai da diversi mesi. In realtà sin da subito in molti hanno pensato che questa storia non fosse reale e che si trattasse soltanto di una trovata pubblicitaria per entrambi. In realtà però in queste settimane d’estate, i due stanno trascorrendo parecchio tempo insieme e addirittura in questi giorni sono volati insieme in Turchia. Can ha presentato la sua fidanzata alla madre e anche alla nonna e pare che questa relazione in qualche modo si sia consolidata. Anche Diletta nelle scorse settimane aveva portato il fidanzato in Sicilia per presentarlo alla sua famiglia.

Lei vola in Turchia per conoscere la famiglia del fidanzato

I due hanno documentato questa relazione sui loro rispettivi profili Social, mostrandosi piuttosto vicini e soprattutto felici e innamorati. Si era anche parlato di nozze un po’ di tempo fa e forse è stato questo che ha fatto dubitare sulla loro relazione, visto che effettivamente stavano insieme da poco tempo. I due piccioncini non hanno mai confermato né tanto meno smentito però la notizia delle nozze. In questi ultimi giorni però, alcuni paparazzi che sono sempre sulle loro tracce pare li abbiano ripresi in un momento particolare. Si è parlato di un litigio avvenuto tra i due proprio all’esterno di un noto ristorante. Ma perché i due avrebbero litigato?

Lite fuori dal ristorante?

I paparazzi si trovavano proprio all’esterno di questo ristorante ed hanno iniziato subito a scattare diverse fotografie. Il noto attore è apparso piuttosto infastidito da questa situazione e avrebbe iniziato a camminare con passo spedito, trascinando letteralmente per la mano la sua fidanzata che nel frattempo pare chiedesse lui alcune spiegazioni riguardo il suo comportamento. Dai video e dalle fotografie che sono circolate poi sul web, si è visto un Can diverso rispetto al solito ovvero arrabbiato e molto cupo in viso. Molto probabilmente quindi, non c’è stata alcuna discussione tra i due fidanzati ma a fare infuriare il noto attore è stato il comportamento dei giornalisti.