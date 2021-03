can-yaman-e-diletta-leotta-matrimonio:-gli-ultimi-gossip-sulla-coppia

Can Yaman e Diletta Leotta pronti per il grande passo? Arriva la proposta di nozze

Can Yaman e Diletta Leotta continuano a essere al centro del gossip per via della loro chiacchierata storia d’amore. La giornalista sportiva e il noto attore turco che sembrano sempre più affiatati dagli scatti fotografici che pubblicano sui social, a quanto pare potrebbero fare il grande passo. Nell’ultimo numero in edicola del settimanale Di Più Tv sono stati forniti dei dettagli sulla liaison amorosa tra i due personaggi dello spettacolo.

Addirittura si evince che il protagonista dell’amata soap opera DayDreamer – le ali del sogno che continua a fare compagnia ai fan italiani abbia fatto una proposta di matrimonio a Diletta Leotta, regalandole un prezioso anello. Le testuali sarebbero le parole che Can avrebbe detto alla fidanzata per chiederle la mano: “Mi vuoi sposare?“.

Diletta Leotta frenata con Can Yaman: “Devo pensarci un po’”

Da quando sono usciti allo scoperto, Can Yaman e Diletta Leotta non si fanno più alcun problema a mostrare al pubblico di essere fidanzati. L’attore turco e la speaker di Radio 105 sembrano fare sul serio, dato che nonostante stiano insieme da qualche mese non mancano i presupposti per poterli vedere convolare a nozze. A rivelare l’indiscrezione è stato il settimanale Di Più Tv sul numero in edicola il 29 marzo 2021.

La nota conduttrice e radiofonica però secondo i bene informati pur avendo apprezzato sicuramente il gioiello che Can le ha regalato per dirle di diventare sua moglie ha fatto un passo indietro. Questa è stata la risposta di Diletta: “Devo pensarci un po’, siamo insieme da poco tempo”.

Can Yaman non demorde: “Io e Diletta Leotta ci sposeremo il 16 agosto”

In effetti Diletta Leotta e Can Yaman non si conoscono da così tanto, visto che il loro primo incontro risale allo scorso ottobre: in tale circostanza l’attore aveva messo piede in Italia per rilasciare un’intervista a Verissimo. All’epoca la conduttrice sportiva che intanto continua a ricevere critiche si era appena lasciata con il pugile Daniele Scardina, dopo una storia d’amore durata un anno. Si tratta quindi di un vero colpo di fulmine per Can e Diletta.

Nonostante la nota 29enne pare non pensare al matrimonio, però il protagonista della serie tv DayDreamer – le ali del sogno sempre stando a quanto si legge sulle pagine del magazine Di Più Tv avrebbe fissato già la data delle nozze lo stesso: “Ci sposeremo il 16 agosto. Per me è un giorno fortunato”.

L’articolo Can Yaman e Diletta Leotta matrimonio: gli ultimi gossip sulla coppia sembra essere il primo su LaNostraTv.