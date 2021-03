can-yaman-e-diletta-leotta-presto-sposi?-spunta-la-data-del-matrimonio

Can Yaman e Diletta Leotta si sposano? Svelata la presunta data delle nozze

Can Yaman e Diletta Leotta sono una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. Criticati proprio in merito alla veridicità di questa storia, il divo turco e la giornalista sono stati accusati di aver inscenato questa storia d’amore solo per visibilità. Ma a Can e Diletta le voci sulla loro relazione sembrano non interessare, al punto che pare ci sia stata una svolta decisiva. Da tempo circolava il rumor che Can Yaman avesse chiesto la mano a Diletta Leotta, a confermare il gossip è Santo Pirrotta nel programma di Adriana Volpe, Ogni Mattina. Il giornalista, svela che l’attore avrebbe già pensato anche ad una data in cui celebrare il matrimonio, e si tratterebbe del 16 agosto di quest’anno.

Can Yaman ha fatto la proposta di matrimonio a Diletta Leotta: ecco cosa ha risposto lei

Santo Pirrotta, torna a parlare di una delle coppie del momento, Can Yaman e Diletta Leotta. Contrariamente a ciò che si vocifera sui due, il giornalista conferma che la proposta di matrimonio c’è stata davvero, e che il divo turco abbia regalato alla Leotta un anello da svariate migliaia di euro. Santo Pirrotta dichiara che Diletta Leotta sia stata felicissima della proposta, ma che nutra ancora dei dubbi sul fatto di accettare o no, tant’è che ha chiesto all’attore del tempo per pensarci. La giornalista, a quanto pare, avrebbe paura di affrettare troppo i tempi, dato che la storia d’amore con Can Yaman è nata soltanto lo scorso ottobre.

Can Yaman e Diletta Leotta cercano casa a Roma? L’ultimo gossip

Nonostante i dubbi di Diletta Leotta, sembra che la giornalista stia facendo sul serio con Can Yaman, che presto potrebbe sbarcare ad Amici 20. Santo Pirrotta, svela che i due sono davvero innamorati, e a testimonianza di ciò, c’è il fatto che la Leotta avrebbe dato le sue chiavi di casa all’attore turco, e che i due stiano cercando una casa a Roma per andare presto a convivere.

L’articolo Can Yaman e Diletta Leotta presto sposi? Spunta la data del matrimonio sembra essere il primo su LaNostraTv.