can-yaman-e-diletta-leotta:-quando-il-matrimonio?-la-risposta-dell’attore

Can Yaman ha rilasciato un’intervista a Vanity Fair, in occasione del suo nuovo lavoro in uscita, ma non ha risparmiato dichiarazioni in merito al futuro matrimonio con Diletta Leotta. Scopriamo cosa ha rivelato…

Il matrimonio di Can Yaman e Diletta Leotta

Durante l’intervista a Vanity Fair, Can Yaman non ha potuto sottrarsi dalla fatidica domanda sul matrimonio con Diletta Leotta. L’attore turco non si è tirato indietro e ha sottolineato il rispetto e la riservatezza che nutrono il rapporto con la nota conduttrice. Ecco le sue dichiarazioni in merito al matrimonio e all’amore per la sua Diletta:

Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa.

Can Yaman e il retroscena sulle fan «Ossessive, mi desiderano…»

Sempre durante l’intervista, dopo le dichiarazioni sul matrimonio, Can Yaman ha parlato del rapporto con le sue fan, da tutto il mondo, che in alcune occasioni si è rivelato ossessivo:

Ce ne sono di un po’ ossessive, che quando prendi loro il cellulare per scattare il selfie ti accorgi che mi hanno stampato dappertutto… Sul borsone, sulla maglia, sul cappellino, sulla cover del telefono. Dall’Argentina all’India, da Israele all’Australia, ognuna mi desidera in maniera diversa.

