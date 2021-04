can-yaman-e-diletta-leotta,-salta-il-matrimonio:-lei-ha-detto-no!

Il matrimonio della chiacchieratissima coppia, formata da Diletta Leotta e Can Yaman, slitta a data da destinarsi. La decisione è stata presa dalla showgirl che, nonostante l’anello di fidanzamento da 40mila euro, ha preferito far saltare il matrimonio imminente. Scopriamo cosa è successo…

Salta il matrimonio di Can Yaman e Diletta Leotta: annullato o rimandato?

Appena due settimane fa, intervistato da Vanity Fair, Can Yaman aveva confermato il suo grande amore per Diletta Leotta, lasciando i fan in attesa dell’imminente data del matrimonio:

Un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è la nostra prima promessa: quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme. Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Io sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto

Peccato che l’istinto sia stato bloccato sul nascere dalla futura sposina Diletta Leotta, che dopo aver ricevuto la proposta di matrimonio, ha deciso di far saltare la data delle nozze prevista per il 16 agosto.

Perché Diletta Leotta ha rimandato le nozze?

Non è chiaro se la risposta negativa di Diletta Leotta e la decisione di rimandare il matrimonio con Can Yaman siano da intendere come un rifiuto o come un periodo di attesa. La showgirl, stando a quanto ha riferito Santo Pirrotta, durante Ogni mattina, avrebbe semplicemente convinto Can a frenare sul matrimonio.

Niente più grande evento, quindi, fissato al prossimo 16 agosto: giorno del trentesimo compleanno della conduttrice. Il motivo? La Leotta crede che sia ancora passato troppo poco tempo da quando stanno insieme!

Can e Diletta si sono lasciati?

La relazione, incredibilmente, nonostante il matrimonio traballante, procede a gonfie vele e la coppia ha passato le feste di Pasqua insieme nella città natale di Diletta, a Catania, in Sicilia. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, Diletta Leotta sarebbe pronta a lasciare Milano, dove vive da tempo, per trasferirsi e iniziare una convivenza a Roma dove Can Yaman si è stabilito: primo importante passo, forse, per capire se la coppia è pronta per il matrimonio!

E voi cosa ne pensate? Restate aggiornati anche con la pagina Instagram di DonnaPOP per scoprire in anteprima tutte le news sui protagonisti del mondo dello spettacolo e non solo!