can-yaman-e-diletta-leotta-si-sono-lasciati?-gli-indizi-che-non-lasciano-dubbi

Can Yaman e Diletta Leotta, amore al capolinea? Indizi e retroscena sulla presunta crisi

Sono settimane che Can Yaman e Diletta Leotta sono al centro del gossip, ma le notizie non sono positive. La coppia, tra le più chiacchierate dell’estate, sembra stia vivendo un momento di crisi, se non di rottura. A confermarlo è Nuovo Tv, che parla di vacanze separate per i due. Ma c’è di più, perché Diletta Leotta e Can Yaman da tempo non appaiono più insieme sui social. E ancora, nelle ultime foto e video Diletta Leotta appare senza l’anello di fidanzamento che Can Yaman le aveva regalato. I fan si chiedono da settimane se Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati ma i due sono stretti nel più assoluto riserbo. Al momento la Leotta si trova a Catania, sua città d’origine, insieme alla famiglia. Can, invece, è in giro per l’Italia con amici.

Can Yaman e Diletta Leotta stanno ancora insieme? Cos’è successo dopo il viaggio in Turchia

La crisi tra Can Yaman e Diletta Leotta è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Solo pochi giorni prima Diletta Leotta e Can Yaman erano volati in Turchia per conoscere la famiglia di lui. Presentazioni ufficiali con i genitori e la nonna di Can Yaman, tanto che più voci parlavano già di imminenti nozze. Un viaggio in cui Diletta Leotta era apparsa felice e serena accanto al suo fidanzato. Poi, non appena tornati in Italia, i due sono piombati quasi da subito nel silenzio. Il settimanale Nuovo Tv svela che la coppia aveva trascorso un’ultima vacanza insieme a Portovenere. Qui i due, però, erano apparsi distanti e poco affiatati.

Can Yaman tra Viola come il mare e Sandokan: è finita con Diletta Leotta?

Se sul versante privato le cose per Can Yaman non sembrano andare bene lo stesso non può dirsi di quello lavorativo. Proprio in queste ore l’attore ha dato la conferma delle riprese di Sandokan, soltanto rimandate a febbraio 2022. E ancora, da settembre Can Yaman sarà in Viola come il mare, nuova fiction, accanto a Francesca Chillemi.

