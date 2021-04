can-yaman-e-diletta-leotta-sono-in-crisi?-l’attore-sparisce-dai-social

Can Yaman e Diletta Leotta ai ferri corti? Gli indizi fanno pensare a una crisi

Il noto attore turco Can Yaman nelle scorse ore ha fatto un gesto del tutto inaspettato che non è sfuggito ai suoi numerosi fan. Il protagonista della soap opera DayDreamer – le ali del sogno senza alcun preavviso è sparito dai social. I seguaci dell’attore hanno subito sospettato che il motivo potrebbe essere legato alla sua storia d’amore con Diletta Leotta.

Inoltre ci sono degli indizi che lasciano ipotizzare che i due al momento siano in crisi: la giornalista sportiva ieri e durante una diretta su Radio 105 ha fatto sapere di non essere di buon umore. Mentre il profilo Instagram di Can è sparito nella serata del 14 aprile 2021.



Diletta Leotta di malumore a causa di Can Yaman? L’attore assente sui social

Da diverse ore tantissime fan dell’attore turco Can Yaman sono senza parole: il loro beniamino è sparito anche da Instagram dopo aver cancellato il suo profilo Twitter qualche mese fa. Parecchi utenti della rete hanno subito pensato a una probabile crisi tra l’attore e la conduttrice italiana Diletta Leotta, nonostante i due di recente si sono mostrati sorridenti con un uovo di Pasqua. Ci sono però delle ipotesi che portano a pensare che ci sia maretta tra i due: un dettaglio riguarda il fatto che la giornalista sportiva non avrebbe al dito l’anello di fidanzamento che l’attore le ha regalato per chiederle di diventare sua moglie. A proposito di nozze, Diletta avrebbe frenato il desiderio di Can di sposarla chiedendogli un pò di tempo. Nella mattinata del 14 aprile 2021 invece la conduttrice ha fatto sapere a Radio 105 di essere giù.

Prima di sparire da Instagram intanto l’inteprete di Can Divit non ha messo il suo like in una nuova fotografia della sua amata pubblicata ieri pomeriggio: l’attore in effetti avrebbe disattivato il suo account Instagram nel corso della serata.

Can Yaman sarebbe volato in Turchia senza alcun preavviso: c’entra Diletta Leotta?

Secondo alcune indiscrezioni addirittura, Can Yaman sarebbe volato in Turchia: questa scelta potrebbe essere legata alle continue critiche che spesso legge sui social indirizzate alla sua relazione sentimentale con Diletta Leotta. Sono parecchi gli utenti della rete ad aver ipotizzato che il protagonista della soap opera DayDreamer – le ali del sogno sia partito senza rendere noto il suo spostamento per prendersi una pausa: in effetti l’attore che lo scorso mese ha scatenato una polemica per uno scatto su Instagram, potrebbe essere stanco di ricevere offese da parte di coloro che credono che la sua storia con la conduttrice radiofonica sia una trovata pubblicitaria.

Nel contempo continuano a essere numerose le fan del 31enne a sperare che possa riattivare il suo profilo Instagram, ma c’è anche chi ha preso in considerazione l’idea che il loro idolo sia stato invece vittima di un attacco hacker.

L’articolo Can Yaman e Diletta Leotta sono in crisi? L’attore sparisce dai social sembra essere il primo su LaNostraTv.