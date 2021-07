can-yaman-e-diletta-leotta,-storia-finta?-le-parole-inaspettate-di-un-collega

Can Yaman e Diletta Leotta, la storia è finta? Alessandro Cecchi Paone insorge: “Non sarebbe la prima volta”

La storia d’amore tra Can Yaman e Diletta Leotta continua ad essere chiacchierata, nonostante i due stiano insieme ormai da molti mesi. Fin dall’inizio il flirt tra Diletta Leotta e Can Yaman ha fatto storcere il naso a molti. Si sono susseguite voci che vedevano in questa storia solo interessi d’immagine e di business. A smentire tali voci ci hanno pensato i diretti interessati, che continuano a mostrarsi più uniti che mai. Per questo una lettrice di Nuovo Tv, scrivendo alla rubrica di Alessandro Cecchi Paone, pende verso la buona fede della coppia. Tuttavia Cecchi Paone sulla possibilità che la storia possa essere finta dice:

“Non sarebbe la prima volta che gli uffici stampa inventano una coppia per dare maggiore visibilità ai due personaggi e al loro lavoro”.

Diletta Leotta e Can Yaman, il fidanzamento non è vero? Una fan li difende: “Ipotesi fantasiosa”

Ormai Can Yaman e Diletta Leotta al gossip ci sono abituati. Soprattutto a quello più critico, che punta ad insinuare. E se da una parte c’è ancora chi si mostra scettico davanti al loro amore, un’altra fetta di pubblico si fida. Esattamente come la lettrice di Nuovo Tv sopra citata che definisce “un’ipotesi davvero fantasiosa” quella sul possibile finto fidanzamento.

“Vedremo se le cose stanno come dice qualcuno”

conclude Alessandro Cecchi Paone.

Can Yaman: i nuovi progetti lavorativi e l’amore con Diletta Leotta

Mentre diverse voci continuano a parlare Can Yaman pensa ai suoi progetti, lavorativi e personali. L’amore con Diletta Leotta procede bene e i due hanno dato il via alle presentazioni ufficiali. Poche settimane fa, infatti, l’attore ha portato la Leotta in Turchia a conoscere i genitori. Anche sul versante lavorativo le cose procedono bene. Diletta è pronta per la nuova stagione calcistica su Dazn. Mentre Can Yaman lavora a nuovi progetti e presto inizierà a girare anche Sandokan.

