can-yaman-e-diletta-leotta,-via-libera-alle-nozze:-ci-sarebbe-anche-la-data

Sarebbe arrivata l’approvazione da parte della suocera per la conduttrice siciliana, come già si era compreso; con le presentazioni in famiglia si avvicina il sì per la coppia tanto discussa

Cambiamenti in vista per Can Yaman e Diletta Leotta, che sarebbero sempre più vicini al matrimonio. E chissà, magari le loro nozze diventeranno davvero l’evento più atteso nei prossimi mesi. Nel frattempo, Riccardo Signoretti lancia nuove indiscrezioni sulla coppia che sta facendo più discutere quest’anno. Diletta e Can sono in vacanza a Istanbul, in Turchia, come già è noto. Dopo aver trascorso qualche giorno in Sicilia, l’attore turco ha deciso di passare alle presentazioni ufficiali!

Un salto in avanti nella loro relazione, visto che la Leotta ha avuto così modo di conoscere sua suocera, la madre di Can. La signora Gulden, però, pare che inizialmente non fosse d’accordo con questa storia. A smentire queste ipotesi ci ha pensato lei stessa, condividendo una foto che la ritrae insieme a Can e Diletta: “Mia figlia e mio figlio”.

Questo viaggio, fa presente Signoretti, sembra rappresentata “una luna di miele anticipata” per la coppia tanto discussa nel mondo del gossip. La conduttrice della piattaforma streaming Dazn pare aver ricevuto l’approvazione da parte della sua suocera. Ed ecco che, a questo punto, sarebbe arrivato per lei e Yaman il via libera al matrimonio! Al momento, ci sarebbe anche una data!

Dunque, sembra proprio che ormai Can e Diletta vedono di fronte a loro un futuro insieme e ogni cosa pare provare il forte sentimento che li unisce. Ma c’è chi continua ad avere ancora dei forti dubbi sulla veridicità di questa coppia. Infatti, molti utenti sui social prendono con ironia ogni foto che condividono.

Sono tanti coloro che nutrono dei sospetti. In particolare, moltissime persone credono che Diletta e Can non siano davvero una coppia, ma che abbiano orchestrato tutto per essere protagonisti del gossip.

In effetti, la loro love story continua a far parlare, sia positivamente che negativamente. Nonostante le critiche, i sospetti e le accuse, pare che l’attore turco e la conduttrice siciliana non si stiano ponendo invece troppi problemi.

Continuano a vivere intensamente la loro storia, condividendo anche foto che li ritraggono insieme felici e innamorati. Le presentazioni in famiglia hanno rappresentato per i fan l’ennesima conferma.

Si sono incontrati sei mesi fa e da allora non si sono più separati, nonostante i loro reciproci impegni lavorativi. Ci sono dei dettagli che, però, non tornano al pubblico che li segue e che rappresentano dei chiari indizi!