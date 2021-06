can-yaman-e-diletta-leotta-zittiscono-tutti,-lui-abbraccia-il-suocero:-nessun-dubbio

L’attore turco e la bella giornalista sono sempre più affiatati. L’ultimo tenerissimo gesto fa sognare i fan per il futuro della coppia.

Diletta e Can Yaman in un tenerissimo abbraccio (screenshot instagram)

Per l’attore turco è un periodo davvero sorprendente, riempito da baci, coccole e abbracci come abbiamo potuto notare. A fare le “spese” dei suoi teneri gesti è la lei, da sempre desiderata dall’attore, da quando è sbarcato in Italia.

Si tratta di Diletta Leotta, la quale insieme a Can Yaman compone una delle coppie più affiatate del momento. Le ultime social potrebbero dare il là ad un’estate rovente e mai così sentimentale. Nonostante tutto, da quando la coppia si è conosciuta per la prima volta non sono mancate le critiche e le perplessità sulla trasparenza d’amore.

L’ultima prova del loro amore però è servita a zittire per sempre i detrattori della coppia. Infatti Can e Diletta, ormai in ferie con le loro rispettive attività lavorative si sono concessi un primo weekend di lusso, sulla barca e al largo delle coste siciliane

Il tenero gesto dell’attore turco: solo sorrisi

Dopo aver consumato un weekend di piacere tra baci, abbracci e lusso familiare, Can Yaman e Diletta Leotta hanno fatto rientro presso la loro dimora principale.

L’attore turco ha rotto il ghiaccio con l’aspetto introverso del proprio carattere e ha immortalato in maniera inaspettata una foto in compagnia delle nipoti della giornalista siciliana. La sorpresa però per la coppia è la presentazione del compagno ai suoi genitori.

Questi ultimi sono rimasti davvero contenti di aver conosciuto un uomo tutto d’un pezzo, semplice e generoso come Can. L’attore turco ormai può essere considerato di casa, per chi ancora nutrisse qualche dubbio sulla trasparenza della loro love story.

LEGGI ANCHE–> Aka7even esprime il suo grande desiderio: è coinvolto Fedez

LEGGI ANCHE–> Chiara Ferragni, la FOTO in accappatoio, appena uscita dalla doccia: un sogno

Il suocero di Can ha accompagnato la coppia all’aeroporto di Fontanarossa, sulla via del ritorno verso casa. In quell’occasione, i due uomini simbolo della vita di Diletta Leotta si sono scambiati un abbraccio di intesa e cancellato tutti i dubbi sul loro profondo amore.