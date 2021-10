can-yaman-e-francesca-chillemi,-nuova-storia?-vip-scettico:-“poco-credibile”

Can Yaman e Francesca Chillemi, nuovo flirt? Alessandro Cecchi Paone non ha dubbi: “Poco credibile”

Archiviata la storia con Diletta Leotta Can Yaman dopo un primo silenzio stampa sui social ha ripreso in mano la sua vita. Se quando stava con la Leotta l’attore turco evitava i social il più possibile adesso Can Yaman sembra essere tornato quello degli inizi. Sempre sorridente e disponibile l’attore in questi giorni si mostra in forma smagliante. Accanto a lui, almeno sul set, c’è Francesca Chillemi, con cui già aveva lavorato in Che Dio ci aiuti 6. In questi giorni Can Yaman e Francesca Chillemi si trovano a Palermo per le riprese della nuova fiction Viola come il mare. Ed una lettrice di NuovoTv, dopo le voci circolate, chiede alla posta di Alessandro Cecchi Paone cosa ci sia tra i due. Puntuale la risposta di lui:

“E’ credibile che Can Yaman macini un flirt dopo l’altro, da quando ha avuto successo in Italia? Molto poco”.

Can Yaman, cosa c’è tra lui e Francesca Chillemi? Alessandro Cecchi Paone sicuro: “Bisogno di pubblicità”

Da quando Can Yaman si è trasferito in Italia le polemiche sul suo conto sono state parecchie. La più grossa riguarda la messa in dubbio della sua storia con Diletta Leotta. Per molti infatti tra i due si è trattato di una storia finta, costruita a tavolino per pubblicità. Sul red carpet di Venezia, inoltre, Can Yaman era stato pizzicato in confidenza con una modella israeliana. Adesso è Francesca Chillemi la donna che, secondo molti, potrebbe far sorridere l’attore turco. Ma Alessandro Cecchi Paone addita tutti questi flirt agli uffici stampa e all’obiettivo di pompare un personaggio. Infatti Cecchi Paone aggiunge:

“Sembra il solito modo per tenere in copertina il bellone di turno. Bisognosi di pubblicità per se stessi o per i loro prodotti, siano questi film, serie o programmi televisivi”.

Can Yaman e le voci su Francesca Chillemi, Cecchi Paone rassicura: “Lei ha una relazione stabile”

Quello di tenere alta l’attenzione su un personaggio attraverso finti flirt secondo Alessandro Cecchi Paone è una strategia piuttosto vecchia. Ma se tutt’oggi se ne continua a parlare evidentemente sul pubblico sembra ancora fare presa. Anche se, nel caso di Can Yaman, Cecchi Paone pensa che il pubblico vorrebbe davvero sapere la verità sulla vita sentimentale del proprio beniamino. E mentre Francesca Chillemi e Can Yaman scherzano sul set Alessandro Cecchi Paone rivela:

“La realtà è molto più noiosa di quanto possano sperare: lei ha una relazione stabile con il compagno, mentre lui è felicemente single”.

