can-yaman-e-leotta-si-sono-lasciati?-diletta-rompe-il-silenzio-(video)

Il rumor impazza nelle ultime ore e vi sarebbero anche diversi indizi. Can Yaman e Diletta Leotta si sono lasciati? La loro storia d’amore è in crisi? L’attore di Daydreamer e il volto della piattaforma malfunzionante Dazn avrebbero litigato. Il loro amore è giunto al capolinea? La loro storia, sulla quale si ha sempre avuti non pochi dubbi, sembrava procedere a gonfie vele eppure da quando le nozze sarebbero state posticipate a data da destinarsi, tutto sembra essere crollato. Solo un paio di giorni fa si erano mostrati felici davanti a una macchina fotografica mentre trascorrevano la Pasqua serenamente, in compagnia di un enorme uovo di cioccolato personalizzato. In una recente intervista rilasciata a VanityFair, Can Yaman aveva raccontato il suo rapporto con Diletta Leotta, confermando che le cose tra loro procedevano nel migliore dei modi al di là del gossip.

Aveva definito il loro amore come leale, in cui si è assunto le sue responsabilità e la riservatezza è stata la loro prima promessa. Nonostante quella dello striscione aereo con la proposta di portarla all’altare sia apparsa come una trovata mediatica e pubblicitaria, la questione era davvero in corso. Sta facendo il giro dei social un video in cui Diletta Leotta risponde alla domanda dov’è Can Yaman con un ‘No comment’. La ragazza è stata vista passeggiare per le strade di Milano da sola e non si è fermata alla domanda del paparazzo. Intanto Can è partito per la Turchia. A conferma di questo è spuntata una foto della madre Guldem in compagnia del figlio.

Can Yaman cancella Instagram: profilo chiuso dopo rottura con Diletta Leotta?

Il profilo Instagram di Can Yaman è stato cancellato. La sua pagina appare vuota senza foto né contenuti di alcun tipo. Il divo di Daydreamer non ha spiegato il motivo della sua decisione, nessun indizio che possa far comprendere a cosa sia dovuta questa improvvisa scelta che ha spiazzato tutti i suoi sostenitori. L’ipotesi più accreditata è da riferirsi alle critiche ricevute sulla sua vita privata. Non è da escludere, infatti, che il gesto drastico di allontanarsi dai social possa collegarsi a un vero e proprio accanimento, forse stando delle inferenze continue con il suo privato.

In riferimento alle numerose frecciatine sulla sua storia d’amore con Diletta Leotta, Can aveva scritto un post in cui mostrava tutto il suo dispiacere per le critiche, le bugie e le illazioni gratuite fatte da chi non lo conosce veramente. L’ipotesi, invece, di un hackeraggio ai suoi danni non sta in piedi anche se non è la prima volta che esperti cercano di impossessarsi di profili di personaggi noti. Continua ad essere tra le tendenze di twitter, sintomo che l’accaduto non ha lasciato indifferenti i migliaia di fan italiani che manifestano tutta la loro vicinanza a colpi di tweet.