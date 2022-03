Can Yaman e l’inaspettata dedica per Francesca Chillemi: è esploso l’amore?

Can Yaman e Francesca Chillemi stanno insieme? I due non si nascondono più: foto e dedica dell’attore

Colpo di scena intorno a due degli attori più chiacchierati, Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti della nuova fiction Viola come il mare in onda prossimamente. Da quando lo scorso autunno sono iniziate le riprese della fiction i due erano apparsi in grande confidenza e sintonia. Il gossip intorno ai due attori si era acceso, anche a seguito di foto equivoche, ma i due avevano scelto la via del silenzio. Ebbene per la prima volta Can Yaman ha fatto una dedica a Francesca Chillemi sul suo profilo Instagram! Si tratta di una dedica in grande stile sotto una foto (visibile come immagine d’apertura).

“Viola come il mare ma bella come il sole”

ha scritto l’attore turco. La domanda sorge spontanea: Can Yaman e Francesca Chillemi stanno insieme o si tratta solo di lavoro?

Francesca Chillemi e il gesto verso Can Yaman: come reagirà il compagno Stefano Rosso?

Il post pubblicato su Instagram da Can Yaman è destinato certamente a fare scalpore. L’attore non si è mai esposto pubblicamente sulla collega nemmeno quando il gossip circolava. Il post pubblicato oggi è stato subito condiviso da Francesca Chillemi sul suo profilo. Potrebbe trattarsi di una trovata pubblicitaria per alzare l’attenzione sulla fiction Viola come il mare. Tuttavia nel post l’attore rimanda alla bellezza della collega e poco alla fiction. Resta da capire adesso come reagirà il fidanzato di Francesca Chillemi, Stefano Rosso, che già in passato sembra non avesse gradito alcune paparazzate.

Can Yaman pronto per Viola come il mare: arriva il poliziotto Francesco Demir

Mentre si cerca di capire il nuovo ipotetico amore di Can Yaman l’attore è concentratissimo sul lavoro. Tra qualche settimana uscirà la fiction Viola come il mare dove per la prima volta l’attore reciterà interamente in italiano. Il ruolo di Can è quello di Francesco Demir, poliziotto che farà perdere la testa alla protagonista interpretata da Francesca Chillemi. Solo fiction o anche realtà?

