can-yaman-e-ozge-gurel-tornano-a-lavorare-insieme-e-lei-dice-“ritrovarci-sul-set-…”

Ormai mancano soltanto poche ore all’inizio della nuova serie TV turca con protagonisti Can Yaman e Ozge Gurel. La nuova serie TV intitolata Mr. Wrong andrà in onda per la prima volta lunedì 31 marzo alle ore 14:45 e molto probabilmente fino al 7 giugno andrà in onda allo stesso orario.

E’ finita l’attesa, da lunedì 31 maggio in onda Mr.Wrong con Can Yaman

Secondo alcune indiscrezioni poi la soap potrebbe essere mandata in onda nella fascia serale, ma al momento non c’è alcuna certezza al riguardo. Una cosa però è certa ovvero che i fan più accaniti di Can Yaman e di Ozge Gurel potranno trascorrere insieme ai loro beniamini un’altra estate. I due come sappiamo sono stati già protagonisti di un’altra soap turca andata in onda nel nostro paese alcuni anni fa e che ha avuto un successo straordinario. Ci riferiamo a Bitter sweet- Ingredienti d’amore, una delle soap più amate di sempre. In questa nuova serie Can Yaman sarà a pronto ad interpretare un personaggio di nome Ozgur, il quale avrà un compito specifico ovvero far innamorare la protagonista che sarà Ozge Gurel, la quale interpreterà Ezgi. Proprio quest’ultima ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in queste ultime ore, in attesa della messa in onda della serie nel nostro paese.

Le dichiarazioni di Ozge Gurel su Can

“Ci siamo ritrovati con gioia sul set a tre anni di distanza”. Questo quanto dichiarato dall’attrice che pare sia rimasta particolarmente felice di questo nuovo incontro e di essere tornata a lavorare con Can Yaman. Quest’ultimo, come tutti sappiamo, proprio in questi ultimi anni è diventato l’attore più ricercato e soprattutto uno dei sex symbol più amati in tutto il mondo. Ricorderete come fino alla scorsa stagione, l’attore turco ha lavorato insieme a Demet Ozdemir in Daydreams, serie che tra l’altro si è conclusa soltanto pochi giorni fa.

Grande amicizia tra Ozge e Can

Poi Can è tornato a lavorare con la protagonista di Bitter Sweet ingredienti d’amore e pare che sia stato per entrambi molto bello tornare a lavorare insieme dopo circa 3 anni. I due infatti hanno legato parecchio sul set e sembra che abbiano anche mantenuto un certo rapporto a di amicizia. A svelare ciò è stata proprio lei, la quale ha riferito “In quei tre anni io e Can Yaman non ci siamo persi di vista. La nostra amicizia è rimasta”.