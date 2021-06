Can Yaman è stato censurato! Quello che non andrà in onda è incredibile

La soap opera turca Mr. Wrong-Lezioni d’amore è partita col botto: siamo solo alle prime puntate, ma il gradimento. ai massimi. Eppure…

Can Yaman (screenshot instagram)

Le soap turche stanno vivendo il loro “momento di gloria” nel mondo televisivo europeo. Il grande protagonista è Can Yaman: è lui il volto più noto, almeno in Italia, delle “dizi”.

Dizi: così vengono chiamate, in slang televisivo, le serie tv provenienti dalla Turchia. La parola è la forma abbreviata di “televizyon diziler”, letteralmente “serie televisiva”.

Se ne producono da 70 a 100 all’anno, e vivono delle stesse emozioni che da sempre muovono le soap opera: amori contrastati, sentimenti, contrasti sociali. Da noi sono arrivate abbastanza recentemente, ma in America Latina hanno da tempo scavalcato le classiche produzioni “locali”.

Ci sono per alcune caratteristiche che si differenziano, una delle quali ha a che fare con la…censura!

Can Yaman e le scene tagliate

La serie Mr. Wrong, con Can Yaman e Ozge Gurel come protagonisti, ha avuto un immediato successo in Italia, con il 14% di share.

Un successo che, al contrario, non ha riscosso in Turchia. Va detto però che ci sono alcune differenze tra gli episodi che vanno in onda in Turchia e quelli italiani.

Innanzitutto la durata: 140′ in Turchia, solo 45′ in Italia. Più brevi e godibili, quindi. Non soltanto, però: in Turchia molte delle scene sono state censurate per motivi culturali.

Mr. Wrong (screenshot instagram)

Infatti le dizi in genere non hanno scene che mostrano effusioni fisiche tra i personaggi, mentre Mr. Wrong fa eccezione ed è abbastanza disinvolta. Una precisa scelta del produttore Faruk Targut, che ha deciso di abbandonare la tradizione culturale turca.

Una scelta che ha pagato poco o niente in patria, ma che al contrario ha reso il prodotto decisamente più spendibile all’estero, specie in Italia e in Spagna.

Nella serie trasmessa su Mediaset è quindi possibile vedere Can e Ozge abbracciarsi e baciarsi, e perfino a letto insieme.