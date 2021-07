can-yaman-furioso-strattona-diletta-leotta,-la-giornalista-si-lamenta:-“non-mi-tirare!”-(video)

Can Yaman e Diletta Leotta

Can Yaman e Diletta Leotta in vacanza in Turchia

Da un paio di settimane Can Yaman e Diletta Leotta si trovano in Turchia dalla famiglia del 31enne. Il volto di Dazn che recentemente ha rinnovato il contratto con la piattaforma ha incontrato i genitori e la nonna del protagonista delle soap opera turche.

Ma negli ultimi giorni l’idillio vissuto prima si è spezzato perché è accaduto un imprevisto. In rete e sui giornali di gossip si è diffusa a macchia d’olio la notizia di una serata finita male a causa del malumore del protagonista di Mr Wrong – Lezioni d’amore. Addirittura sul web si parla di una discussione tra lui e la giornalista catanese.

Can Yaman strattona Diletta, eli lo rimprovera

Nelle ultime ore è saltato fuori il video dell’episodio in questione e si è venuto a conoscenza che i fatti raccontati prima sono avvenuti veramente. Molti fotografi hanno atteso Can Yaman e Diletta Leotta fuori da un ristorante dove avevano cenato. All’uscita del locale l’attore e la giornalista siciliana sono stati circondati, ma mentre il volto di Dazn ha mantenuto la calma, il 31enne si è arrabbiato ed ha strattonato la sua fidanzata per portarla via da quel posto.

La conduttrice però lo ha rimproverato davanti a tutti: “Non mi tirare però! Ho detto non mi tirare, stai tranquillo, rispondi e digli che è tutto ok. Mi fa troppo ridere, è una situazione incredibile. Dai amore rispondi, io vorrei anche rispondere ma non capisco niente“. Durante il cammino verso l’auto per evitare i paparazzi, il padre dell’attore di soap è anche caduto a terra, ma il figlio l’ha immediatamente aiutato a rialzarsi. (Continua dopo il video)

Diletta Leotta e il suo rapporto coi paparazzi

Qualche settimana fa Diletta Leotta è stata raggiunta da Valerio Staffelli di Striscia la Notizi per consegnarle un nuovo Tapiro d’oro. In quell’occasione la giornalista catanese ha detto la sua sui paparazzi e sui flirt avuti prima di Can Yaman.

“La foto in cui bacio l’altro ragazzo? Era prima di Can Yaman. A 29 anni un limone posso concedermelo? Avrete dato dei baci anche voi credo. Sto ancora con Can, ero in macchina con lui poco fa. Non ne posso più delle fake news. Con i paparazzi ho un buon rapporto. Spesso di raccontano cose non vere, per questo mi arrabbio. Ci sono dei limiti che non devono essere superati e la sfera privata di una persona fa parte di questi. Però con loro mi sono sempre fermata a parlare”, ha dichiarato il volto di Dazn.