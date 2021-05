can-yaman,-gesto-clamoroso-contro-le-fan:-rifiutate-e-cacciate

L’attore Can Yaman, fidanzato della giornalista di Dazn Diletta Leotta, ha fatto un gesto clamoroso e inaspettato contro le sue fan. La vicenda è finita al centro dell’attenzione nel web.

L’attore Can Yaman (Getty Images).

Can Yaman è un attore e modello turco, dopo aver studiato giurisprudenza ed essersi laureato, decide di dedicarsi completamente al mondo della recitazione che fino a quel momento era solamente una sua passione. Inizia la sua carriera nel 2014 e il primo successo arriva nel 2017 con la serie televisiva Better Sweet-Ingredienti d’amore.

In seguito ha partecipato ad altre serie televisive di buon successo come DayDreamer – Le ali del sogno, Mr Wrong – Lezione d’amore e Che dio ci aiuti. Inoltre, Can Yaman, è testimonial della Turchia in Italia per quanto riguarda il turismo e la cultura.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta, anche i suoi piedi fanno impazzire: la foto da 373K – FOTO

LEGGI ANCHE –> Raoul Bova, avete mai visto suo figlio? Bello come papà

Can Yaman è legato sentimentalmente alla giornalista sportiva Diletta Leotta dall’inizio del 2021. I due, si sono conosciuti sul social Instagram: Can Yaman decise di scriverle dopo essere rimasto colpito dalla sua bellezza e bravura. Così tra il modello turco e la presentatrice sportiva è scoppiato subito l’amore.

Can Yaman non saluta i suoi fan, il web s’indigna

In rete è spuntato un video in cui si vede Can Yaman ignorare completamente un gruppetto di fan, proprio fuori casa sua. Ovviamente il video è stato diffuso sui vari social e subito ha creato grande discussione e soprattutto indignazione per il comportamento inaspettato dell’attore e modello turco.

In seguito, però, è stato pubblicato il suddetto video in maniera integrale ed è possibile capire come sono andate realmente le cose. In realtà, il gruppo di fan, non ha atteso fuori casa di Can Yaman ma addirittura sono entrati dentro il palazzo violando la sua privacy. Ed è per questo che l’attore turco era molto infastidito dalla situazione.

Qualche fan ha anche lasciato un biglietto sull’ascensore del suo palazzo dove si lamentava del comportamento di Can Yaman scrivendo che un saluto non si nega a nessuno.