can-yaman,-inaspettata-dedica-per-una-collega-di-set:-“i-miei-occhi-ti-cercano”

Terminate le riprese di Viola come il mare: Can Yaman ringrazia la sua insegnante di italiano

Sono terminate le riprese di Viola come il mare durate per tanti mesi. Il cast di Viola come il mare si è sempre mostrato molto affiatato e Can Yaman ha legato con tutti i colleghi. Per l’attore è già tempo di nostalgia e così ha deciso di fare delle dediche alle persone più care del set. Tra queste c’è l’insegnante di italiano, Francesca Rizzi, che ha aiutato l’attore a recitare in una lingua per lui straniera. Nel ringraziare la sua insegnante l’attore su Instagram ha scritto:

“Mi ha aiutato ad essere sempre preparato sul set tenendomi aggiornato tutto il tempo. Dopo ogni ciak i miei occhi la cercavano per avere una conferma su come era venuta la scena. La tua presenza per me è stata essenziale”.

Can Yaman ringrazia l’attore Giovanni Nasta: “Ecco un amico”

Dopo l’inaspettata dedica per Francesca Chillemi Can Yaman ha voluto farne una anche ad un collega. Si tratta dell’attore Giovanni Nasta che nella fiction Viola come il mare lavorerà a fianco del protagonista. Mentre Can Yaman sarà Francesco Demir, Nasta sarà il poliziotto Turi D’Agata. Can promette grandi risate al pubblico grazie a questa nuova formidabile coppia. Inoltre racconta di aver legato molto, al di là delle telecamere, con il giovane attore.

“Ecco un amico. Un collega che ci ha fatto sempre sentire bene, con cui si scherza e si gioca in continuazione”

ha scritto l’attore turco.

Viola come il mare, pronta la nuova fiction di Canale5: Can Yaman e Francesca Chillemi fanno già il botto

Non è ancora iniziata Viola come il mare che già tutto il mondo guarda con curiosità al progetto. I due attori protagonisti, Can Yaman e Francesca Chillemi, proprio ieri erano stati invitati ad un festival per presentare la serie. Tuttavia a causa di alcuni ritocchi proprio di set non sono potuti andare. Nonostante questo durante l’evento l’hashtag con il nome della fiction è balzato nelle posizioni trend di tantissimi Paesi del mondo.

