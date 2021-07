can-yaman,-la-madre-rompe-il-silenzio-su-diletta-leotta:-cosa-ne-pensa-di-lei

Can Yaman, la madre dell’attore turco rompe il silenzio sulla fidanzata Diletta Leotta, ecco che cosa ne pensa di lei.

Can Yaman è un attore turco di 32 anni. Si è laureato in giurisprudenza nel 2012 e dopo aver lavorato nel suo ambito per sei mesi, ha deciso di dedicarsi totalmente alla sua passione e cioè quella della recitazione. Inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2014, anche se il vero successo è arrivato solamente nel 2017.

In questo anno, infatti, partecipa alla serie tv Better Sweet – Ingredienti d’Amore, dove interpreta il ruolo di Ferit Aslan. Nel 2018 ottiene un altro grande successo partecipando alla serie tv DayDreamer – Le ali del sogno. Nel 2020 recita anche nella serie tv Mr Wrong – Lezioni d’amore.

Recentemente è diventato testimonial del turismo turco in Italia. Sa parlare ben cinque lingue, oltre all’italiano e al turco, anche il tedesco, l’inglese e lo spagnolo. Ha avuto diversi riconoscimenti e premi come attore. Oltre alla recitazione, il 32enne si occupa anche di moda sia come modello e indossatore ma anche come stilista vero e proprio.

Can Yaman, la madre parla per la prima volta di Diletta Leotta.

Can Yaman è fidanzato con Diletta Leotta dall’inizio del 2021. Dopo diverse indiscrezioni nate dalla fine del 2020, è arrivata l’ufficialità ad inizio dell’anno corrente. I due si sono conosciuti attraverso Instagram, l’attore turco era rimasto colpito dalla conduttrice sportiva e così decise di scrivergli un messaggio in privato.

Il modello turco è molto legato ai suoi genitori, qualche tempo fa c’erano state delle indiscrezioni secondo lui la madre era contraria alle nozze tra il figlio e Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn, infatti, non ha mai negato la possibilità di nozze nel breve termine con l’attore turco.

La madre si chiama Guldem e per la prima volta ha parlato in maniera diretta della fidanzata del figlio. Ha usato belle parole per lei: