can-yaman-nei-guai-seri.-il-gesto-che-l’ha-condotto-in-tribunale:-cosa-non-sapete-sull’attore

Mentre tutti parlano della sua storia d’amore con Diletta Leotta, Can Yaman finisce in tribunale. Cosa ha combinato? I dettagli.

Can Yaman è da tutti conosciuto per essere il fidanzato di Diletta Leotta e dal pubblico femminile è considerato uno degli uomini più affascinanti degli ultimi tempi.

Di origine turca ha conquistato in pochissimo tempo la fama a livello internazionale con le fiction Mr Wrong – lezioni d’amore e Daydreamer su Canale 5.

La sua storia d’amore con la giornalista sportiva l’ha portato al centro del gossip, ma attualmente è nel mirino per altro. Ecco cosa gli è successo.

Can Yaman: il motivo del tribunale

Sembra che l’attore turco sia finito in tribunale a causa di un evento avvenuto nel 2016. Era nel bel mezzo delle riprese quando ha avuto problemi con un collega che l’ha denunciato.

Secondo alcune fonti, c’è stato un gesto dell’attore che ha fatto scattare la denuncia. A quanto pare Can Yaman ha tirato all’attrice Selen Soyder un bicchiere colmo di tè bollente, che ha scatenato il problema e una multa di 1200 euro circa.

All’epoca però ad avere la peggio fu l’attrice. La vittima, infatti, venne licenziata e perse il posto di lavoro nella serie turca. Ma oggi la questione è tornata a galla e sta facendo girare voci cattive sul conto dell’attore turco che le minano la reputazione.

Nonostante sia passato del tempo, un problema giudiziario rimane tale anche dopo essersi concluso specialmente se tra i diretti interessati c’è un uomo dello spettacolo.

Can Yaman però sembra non pensare all’evento e continua la sua vita tra gite e aperitivi in compagnia di amici e della sua fidanzata Diletta Leotta. La loro storia va a gonfie vele e i due hanno molti progetti da realizzare. Tra questi ci sarà anche il matrimonio di cui tutti parlano da mesi? L’anello a quanto pare è stato già comprato, ma a tutto il resto chi ci pensa?