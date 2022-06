Can Yaman, nessun riavvicinamento a Demet Ozdemir: lei è vicina alle nozze

Smentito il ritorno di fiamma tra i due protagonisti di Day Dreamer: arriva una proposta di matrimonio

Di recente i fan della soap opera Day Dreamer – Le ali del sogno hanno fatto sicuramente dei salti di gioia, nell’apprendere che i due protagonisti assoluti stando a quanto ha riportato TeleSette avrebbero ricevuto una proposta per tornare a recitare insieme. Dopo le ennesime voci di una presunta relazione segreta tra Can Yaman e Demet Ozdemir è stato smentito un presunto riavvicinamento tra i due. In particolare quest’ultima è pronta a fare il grande passo con il cantante Oguzhan Koc con cui è fidanzata da un anno, dopo aver ricevuto una proposta di matrimonio.



Nessun rapporto tra l’ex di Diletta Leotta e Demet Ozdemir? L’indiscrezione

Da sempre si vocifera di una presunta storia d’amore tra Demet Ozdemir e Can Yaman, che però i due amati attori hanno sempre smentito di avere, sottolineando che tra loro c’è solamente un rapporto di amicizia. A detta di alcuni media turchi in realtà i due protagonisti della telenovela Day Dreamer starebbero insieme in segreto da quattro anni. Dopo che è circolata la voce dell’annullamento del matrimonio dell’attrice con il fidanzato Oguzhan Koc su vari giornali online turchi, è arrivata la smentita. In particolare quest’ultimo ha chiesto la mano della nota attrice, con una cerimonia di fidanzamento, che solitamente avviene in presenza delle persone più care: la 30enne dopo la benedizione della madre ha preparato al suo promesso sposo un caffè turco.

Al momento non è stata scelta la data delle nozze, ma sembra che il lieto evento avrà luogo a fine estate: tra gli invitati ovviamente non ci sarà l’ex fidanzato di Diletta Leotta, che addirittura non avrebbe più alcun rapporto con l’interprete di Sanem Aydin.

Il noto attore turco complice con un’attrice de Il Paradiso delle signore

Intanto sempre in questi giorni, dopo che l’ex di Diletta Leotta è stato scelto da Disney + come protagonista della nuova serie El Turco, si starebbe valutando la figura della futura sposa di Oguzhan Koc come partner femminile. Sempre a proposito dell’amata 30enne sembra che sia intenzionata a recitare in una nuova fiction Mediaset. Per quanto riguarda il noto attore che nelle scorse settimane è stato vittima di stalking, invece di recente durante il suo soggiorno in Sardegna è stato sorpreso in un ristorante abbastanza complice con Francesca Del Fa, un’attrice che nella soap opera italiana Il Paradiso delle signore veste i panni della venere Irene Cipriani: sembra però che i due attori non fossero seduti sullo stesso tavolo.

