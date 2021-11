can-yaman:-nuova-fidanzata-conosciuta-sul-set-di-viola-come-il-mare?-il-gossip

Can Yaman ha una nuova fidanzata? ‘Chi’ lancia la bomba: Maria Giovanna Adamo conosciuta sul set di Viola come il mare

Il gossip intorno a Can Yaman è sempre in fermento, merito della popolarità incredibile che l’attore turco riscuote in Italia dove vive ormai da quasi un anno. Negli ultimi giorni le news su Can Yaman si sono fatte più rumorose visto che l’attore ha compiuto gli anni. Il compleanno di Can Yaman, come racconta il settimanale Chi, è stato festeggiato nella casa romana dell’attore con gli amici. Ma a destare la vera curiosità delle fan sono le voci intorno alla nuova fidanzata di Can Yaman, che sembra ormai aver archiviato definitivamente la storia con Diletta Leotta. Sempre secondo il settimanale la nuova fiamma dell’attore turco sarebbe Maria Giovanna Adamo, modella di 25 anni. A fare incontrare i due sarebbe stato il set della fiction Viola come il mare di cui Yaman è protagonista.

Can Yaman dimentica Diletta Leotta con Maria Giovanna Adamo? Chi lancia lo scoop: “Insieme sono bellissimi”

Sulla sua attuale situazione sentimentale Can Yaman è avvolto al momento nel massimo riserbo. Dopo il nuovo scoop su Can Yaman e Diletta Leotta e dopo le polemiche degli scorsi mesi l’attore turco sta scegliendo la via della riservatezza. Intanto i nomi di Maria Giovanna Adamo e Can Yaman vengono accostati insieme. Su di loro il settimanale Chi dice:

“Insieme sono bellissimi e, come si suol dire, se son rose fioriranno”.

Can Yaman, nuovo progetto benefico nel giorno del suo compleanno: l’iniziativa

E’ da sempre molto sensibile a temi come solidarietà e beneficenza Can Yaman, che già in Turchia aveva fatto molto. L’attore turco ha deciso però di fare qualcosa anche in Italia. Così Can Yaman ha fondato Can Yaman for Children, associazione che si occupa di raccogliere fondi per i bambini ricoverati in ospedale. Il primo obiettivo di Can Yaman era acquistare una culla termica e un respiratore per il reparto pediatrico del Policlinico Umberto I di Roma. Nel giorno del suo compleanno Can Yaman si è presentato in ospedale colmo di regali per i piccoli pazienti.

