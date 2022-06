Can Yaman pazzo di Demet, interrompe il suo matrimonio. Lei lascia il futuro marito per lui. Fan in delirio

I fan di Daydreamer, la serie turca che ha regalato il successo a Can Yaman e Demet Ozdemir, possono tornare a sognare. Stando a quanto spiffera TeleSette i due attori, molto amati in Italia, sarebbero in trattative per tornare a recitare di nuovo insieme. L’ex fidanzato di Diletta Leotta è stato scelto da Disney + come protagonista de El Turco e come partner femminile si sta valutando la figura di Demet. Del resto quest’ultima e Can hanno una grande sintonia, dentro e fuori il set…

Da tempo si mormora, infatti, di una relazione segreta tra Can Yaman e Demet Ozdemir. I due hanno sempre negato, parlando solo ed esclusivamente di una grande amicizia e nulla più. Ma certi sguardi, certi gesti provano altro…Secondo alcuni media turchi, tra l’altro, sembra che Can e Demet abbiano una relazione clandestina da ben quattro anni, vissuta tra Roma e Istanbul. Dopo il grande successo raggiunto nel Belpaese Can si è trasferito in Italia.

Ma, guarda caso, pare che pure Demet abbia voglia di iniziare a lavorare dalle nostre parti: è infatti in lizza per diventare il volto di una nuova fiction Mediaset il cui titolo è ancora top secret. Intanto si mormora che la 30enne abbia annullato il suo matrimonio con Oğuzhan Koç, cantante molto noto in Turchia.

La coppia è uscita allo scoperto nel febbraio 2021 e ha annunciato le nozze per l’agosto 2022. Ma stando a quanto si legge su vari siti online della Turchia i due avrebbero cancellato l’evento in questi giorni. Ignoti i motivi di questa presunta rottura ma non è escluso che c’entri proprio l’affascinante Sandokan.

Di recente Can Yaman è stato avvistato ad una kermesse cinematografica in Sardegna in atteggiamenti complici con Francesca Del Fa, attrice nota per la soap opera Il Paradiso delle Signore. I due avrebbero condiviso una cena e parlato tutto il tempo come se si conoscessero da sempre.

Per qualcuno l'inizio di un flirt anche se i diretti interessati non si sono ancora espressi a riguardo. Di sicuro nel cuore di Can Yaman ci sarà sempre un posto speciale per la sua Demet Ozdemir…

