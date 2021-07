can-yaman,-potrebbe-non-farcela:-il-clamoroso-annuncio-che-spiazza-i-fan

L’annuncio lascia a bocca aperta tutti gli ammiratori dell’attore Can Yaman, amatissimo dal pubblico italiano per le sue soap tv

Can Yaman e Diletta Leotta (Instagram)

Il bell’attore turco è famosissimo nel nostro Paese, grazie alle sue serie televisive Mr Wrong e DayDreamer che hanno spopolato in termini di ascolti.

In Italia non ha trovato però solo il successo, ma anche l’amore con Diletta Leotta, volto di Dazn, nato alcuni mesi fa e che sembra procedere a gonfie vele. Can Yaman è innamoratissimo e non lo nasconde, pubblicando spesso foto con la stupenda fidanzata sul suo profilo Instagram.

L’artista trentenne, nato a Istanbul nel 1989, è all’apice della sua carriera ed è richiesto da parte di numerose produzioni importanti che lo vogliono come protagonista, visto il suo talento e il suo bell’aspetto.

Lui ne è cosciente e non manca di tenersi in forma, proprio per far fronte al lavoro, impegnativo anche dal punto di vista fisico. Nei mesi scorsi a Can è stata fatta una proposta che capita una sola volta nella vita e alla quale ovviamente non ha detto di no, iniziando subito la preparazione atletica, necessaria per il ruolo.

Eppure, ora, giungono notizie a dir poco spiazzanti che riguarderebbero proprio il progetto in questione. Ecco di cosa si tratta.

Can Yaman vola in Turchia, salta tutto

Nei mesi scorsi è stato offerto a Yaman il remake di una celebre fiction di successo degli anni Ottanta, un vero boom mediatico per quel periodo, tratta dai romanzi di uno scrittore celebre in tutto il mondo.

Sì, perchè all’attore è stato dato il ruolo che fu di Kabir Bedi a suo tempo, quello del leggendario Sandokan, protagonista dei libri di Emilio Salgari. Un’esperienza che lo avrebbe visto per la prima volta in una produzione interamente italiana, quella della LuxVid con la regia di Luca Bernabei.

A lanciare la bomba ci ha pensato però il fotografo Paolone che ha dichiarato: “”Il progetto Sandokan è congelato, tutto bloccato. Potrebbero non portarlo più avanti”.

Leggi anche –> Diletta Leotta e Can Yaman, il sogno si avvera: fissata la data per il grande evento

Leggi anche –> Clamoroso Can Yaman, usa la forza contro la Leotta, che non ci sta: scintille tra i due!

Secondo fonti, Can sarebbe molto preoccupato e rattristato e per questo motivo sarebbe partito per la Turchia assieme a Diletta, un modo per schiarirsi le idee, nella speranza che siano solo voci e si riprenda la lavorazione.