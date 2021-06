Can Yaman presenta Diletta Leotta alla nonna: nozze più vicine

Can Yaman e Diletta Leotta continuano ad infiammare il gossip di questa rovente estate 2021. La coppia si è concessa una pausa dagli impegni lavorativi. Dopo una breve vacanza in Sicilia, l’attore e la conduttrice sportiva si sono recati in Turchia.

Da giorni, ormai, Can e Diletta condividono sui rispettivi profili social numerosi scatti di quella che molti definiscono una vera e propria luna di miele. Gli elementi ci sono tutti: la magia di Istanbul, le cene su un lussuoso yacht lungo il Bosforo, ed ancora mare, sole e tanto divertimento.

Tra le ultime immagini che sono apparse sull’account ufficiale Instagram della mamma di Can Yaman, Gulden, c’è anche uno scatto che ha intenerito in molti, ed aperto a nuovi gossip. Sembra che il divo turco abbia non solo scelto di far conoscere Diletta ai suoi genitori ma, udite udite, anche all’amatissima nonna.

Can non ha mai fatto mistero di essere molto legato a sua nonna. Infatti, quando era molto piccolo ed i genitori non versavano in floride condizioni economiche. Ed era propria sua nonna che per un lungo periodo si è occupato di lui. Lui deve quindi molto a sua nonna.

A commento dello scatto condiviso da Gulden, la madre di Can ha scritto: “Il giorno più felice per mia madre ultimamente“. La scelta di far conoscere Diletta alla nonna non è forse fatta a caso. I rumors sempre più insistenti riferiscono che la coppia più amata e contestata del momento (non tutti credono che ci sia una vera relazione tra Can e Diletta) si sposerà a breve.

Di date ufficiali ancora non se ne parla. I fatti dimostrano però che la conduttrice ed il prossimo Sandokan (Can è stato scelto dalla Lux Vide per interpretare nel remake il ruolo che fu di Kabir Bedi nel celebre sceneggiato) sono felici insieme.