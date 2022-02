Can Yaman rompe il silenzio: “Francesca Chillemi? Ecco com’è il nostro rapporto”

Can Yaman e Francesca Chillemi al lavoro per la fiction Viola come il mare. Lui rivela: “Andiamo molto d’accordo”

Da quando sono iniziate le riprese della fiction Viola come il mare il gossip su Can Yaman e Francesca Chillemi ha tenuto alta l’attenzione mediatica. I due attori protagonisti di Viola come il mare si sono mostrati molto insieme e in sintonia all’inizio delle riprese. Come al solito quando si tratta di Can Yaman basta poco per far circolare voci su nuove presunte fidanzate. Questa volta però le voci sono state più ingombranti del previsto visto che Francesca Chillemi ha un compagno e una figlia. Raggiunto dai microfoni di RTL 102.5 per la prima volta l’attore ha parlato della collega. Su Francesca Chillemi Can Yaman ha raccontato:

“Io e lei andiamo molto d’accordo”.

Can Yaman reciterà per la prima volta in italiano in Viola come il mare: “Francesca Chillemi mi ha detto che sono migliorato”

Oltre a raccontare che lui e Francesca Chillemi vanno molto d’accordo Can Yaman ha citato la collega anche in un altro momento. Ovvero quando l’attore stava raccontando i suoi miglioramenti con la lingua italiana. Ormai il protagonista di Viola come il mare vive in Italia da circa un anno e dunque ha potuto allenare notevolmente l’italiano. Inoltre in Viola come il mare Can Yaman reciterà interamente in italiano e per lui sarà la prima volta. A tal proposito l’attore ha detto:

“Sono venuto a gennaio e credo di aver migliorato il mio italiano. L’altro giorno anche la Chillemi mi ha detto che sono migliorato tanto”.

Viola come il mare fiction, Can Yaman sul personaggio di Francesco Demir: “L’ho sempre sentito dentro di me”

Nella fiction Viola come il mare Can Yaman interpreta un poliziotto e per lui è la prima volta con questo ruolo. L’attore si dice contento del suo personaggio, che si chiama Francesco Demir, e del lavoro fin qui svolto. Poi sul ruolo di Viola come il mare Can Yaman aggiunge:

“L’ho sempre sentito dentro di me. E’ molto serio, un lavoratore. Ha sempre la battuta pronta, soprattutto con le donne. Mi piace interpretarlo, sicuramente spaccherà”.

Le riprese di Viola come il mare si stanno ultimando e probabilmente la fiction andrà in onda in primavera. Intanto Can Yaman ha pensato una nuova iniziativa per stupire le proprie fan.

L’articolo Can Yaman rompe il silenzio: “Francesca Chillemi? Ecco com’è il nostro rapporto” sembra essere il primo su LaNostraTv.