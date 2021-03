can-yaman-rompe-il-silenzio-su-diletta-leotta:-“e’-un-amore-leale”

Can Yaman e Diletta Leotta, lui rompe il silenzio per la prima volta: “Ho grande rispetto per lei”

Sulla coppia formata da Diletta Leotta e Can Yaman ne sono state dette di ogni. Supposizioni, gossip, messa in dubbio sulla veridicità del loro amore. Ma tutte le voci sono rimaste appunto voci, perché né Can Yaman né Diletta Leotta hanno parlato pubblicamente del loro amore. Adesso però Yaman ha deciso di rompere il silenzio, per la prima volta, sulle pagine di Vanity Fair. L’attore dice:

“E’ un amore leale, in cui mi assumo le mie responsabilità, come si è visto. Ho grande rispetto per lei, per il nostro rapporto e la riservatezza è ciò che è la nostra prima promessa. Quel che ci riguarda lo comunichiamo noi, insieme”.

Finalmente, dunque, i dubbi su Can Yaman e Diletta Leotta vengono meno: la coppia è più innamorata che mai.

Can Yaman e Diletta Leotta si sposano? Lui glissa: “Teniamoci la sorpresa”

Una delle voci che riguardano la coppia Can Yaman e Diletta Leotta ruotano attorno alle presunte nozze. Sul tema Can Yaman e Diletta Leotta matrimonio l’attore sorvola, non sbilanciandosi troppo. Tuttavia Can Yaman non chiude alla possibilità del matrimonio, puntando soltanto alla riservatezza. Durante l’intervista Yaman ammette di essere una persona che agisce d’istinto. Dunque fa intendere che quando lui e Diletta Leotta vorranno sposarsi non ci penserà due volte. Dunque Can Yaman, che spera di tornare nella fiction Che Dio ci aiuti, spiega:

“Quando sarà il matrimonio di cui tutti parlano? Sono uno che agisce senza metterci tanto, senza giri di parole. Seguo la spinta, veloce. Credo che l’istinto sia nel nome di Dio. Ma su qualcosa teniamoci la sorpresa”.

Can Yaman, confessione sul suo passato: “C’è stato un momento oscuro”

Nel corso dell’intervista Can Yaman ha parlato anche della sua carriera e del suo passato. “C’è stato un momento oscuro” ha rivelato l’attore. Il riferimento è ad una grave situazione economica che la sua famiglia ha vissuto, quando Can era piccolo. La sua forza, come spiega, è stata quella di non abbattersi e di rimboccarsi le maniche. Tenacia che l’ha poi portato a riuscire a studiare grazie a delle borse di studio, fino a diventare avvocato e poi attore.

