can-yaman-scrive-un-messaggio-per-raoul-bova-su-instagram-“domani-…”

Ormai Can Yaman sembra essersi definitivamente trasferito in Italia, visto che ormai da oltre un anno si trova nel nostro paese e pare stia portando avanti tanti progetti lavorativi. È stato al centro delle cronache rosa e del gossip per via della sua storia d’amore con Diletta Leotta che sembra essere completamente svanita nel nulla. Da un po’ di tempo ormai, infatti, i due non sono più apparsi insieme ed è per questo che molti che non avevano creduto affatto a questa relazione, hanno visto questo allontanamento misterioso come la prova che effettivamente fosse tutto una farsa. Ad ogni modo, l’attore turco sembra che in questi ultimi giorni abbia voluto mandare uno speciale in bocca al lupo a Raoul Bova. Il motivo? Stanno per iniziare le riprese di Don Matteo 13 e come sappiamo Raoul sarà il nuovo protagonista.

Can Yaman manda un messaggio speciale a Raoul Bova

Sappiamo bene che Terence Hill, che per tanti anni ha interpretato il famoso prete in Don Matteo ha deciso di lasciare ed al suo posto è arrivato Raoul Bova. I due sono stati ospiti su RTL 102.5 e pare che Bova abbia preferito rimanere in silenzio, lasciando lo spazio a Terence Hill. La loro intervista è stata particolarmente seguita e pare che tra i tanti in ascolto ci fosse proprio lui Can Yaman. Quest’ultimo, che tra l’altro conosce bene Raoul Bova perché entrambi i volti della LuxVide, attraverso le Instagram Stories ha mandato dei messaggi al collega. “Ciao Raoul, domani inizi a girare Don Matteo. In bocca al lupo da parte mia, ci vediamo presto”, ha dichiarato l’attore turco.

L’attore turco insieme a Raul e Luca Argentero, la foto fa il giro del web

Proprio Can Yaman nelle scorse settimane era apparso insieme a Raoul Bova in una fotografia pubblicata da Luca Argentero, che inevitabilmente è divenuta piuttosto popolare. I fan si sono chiesti che cosa stessero facendo i tre attori e finalmente è stato svelato proprio da Raoul Bova nel corso dell’intervista rilasciata su RTL 102.5.

Nuovi importanti progetti per Can

Stando a quanto riferito dal nuovo Don Matteo, sembra che i tre attori si trovassero al compleanno di Luca Bernabei, il produttore della LuxVide ed anche di diverse fiction, come Doc-Nelle tue Mani, Che Dio ci aiuti, Don Matteo, Buongiorno mamma e Sandokan. Si tratta di fiction alle quali hanno preso parte effettivamente tutte e tre ovvero Luca Argentero, Raul Bova e infine Can Yaman. Quest’ultimo, inoltre, è anche protagonista di una nuova fiction sempre della LuxVide, ovvero quella intitolata Viola come il mare, che andrà in onda prossimamente su Canale 5. I protagonisti saranno oltre all’attore turco anche Francesca Chillemi.