CAN YAMAN: si avvicina il ritorno a C’è Posta per te!

Can Yaman sarà ospite a C’è posta per te?

Can Yaman torna negli studi di C’è posta per te! Non si parla d’altro in questi giorni se non l’attore del momento, l’amatissimo protagonista di Daydreamer- Le ali del sogno.

Dopo essere stato avvistato in Italia, alcuni rumors ci informano che l’attore dovrebbe inaugurare la nuova edizione di C’è posta per te condotto da Maria De Filippi. Stando infatti ad alcune indiscrezioni, dopo la sua prima comparsa nel programma a gennaio 2020, Can Yaman dovrebbe tornare nel programma anche il prossimo sabato 9 gennaio 2021, ma non ci sono ancora notizia certe sulla data.

Sappiamo però che lo show dei sentimenti non è l’unico impegno italiano per l’attore. In occasione infatti della registrazione della puntata di C’è Posta per te, Can Yaman partecipa anche a un episodio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. In particolare parliamo dell’intervista andata in onda sabato 10 ottobre 2020, seguita poi da quella fatta anche alla sua collega Demet Özdemir.

Daydreamer CAN YAMAN interpreta CAN, qui nella puntata 11 Credits MEDIASET e GLOBAL TELIF HAKLARI YAPIMCILIK TIC. A.S

Can Yaman in Italia : quali sono i nuovi progetti dell’attore?

Can Yaman sbarca in Italia e il grande evento non passa inosservato! L’amatissimo attore di Daydreamer sarebbe stato fotografato infatti in compagnia del noto regista turco naturalizzato italiano Ferzan Özpetek. Che si tratti dell’inizio di una nuova collaborazione? Se così fosse, allora potremmo pensare di rivedere Can Yaman anche sul grande schermo!

Dopo infatti la chiusura anticipata della soap turca Bay Yanlis, nota in Italia con il titolo di Mr.False, l’attore turco potrebbe avere molto più tempo per dedicarsi a nuovi progetti, soprattutto quelli che riempiono di gioia tutti i fan italiani!

Ricordiamo però ancora una volta che si tratta solo di indiscrezioni, e che al momento non c’è niente di confermato. In attesa quindi di ricevere notizie ufficiali, scopriamo anche i nuovi progetti turchi dell’attore.

Yaman film con Ferzan Ozpetek

Dopo essere stato fotografato in compagnia del noto regista turco naturalizzato italiano Ferzan Özpetek, Can Yaman svela agli studi di Verissimo il suo reale incontro con il regista.

Ecco infatti di seguito le parole rilasciate dall’attore durante la sua intervista esclusiva al programma condotto da Silvia Toffanin, in onda su Canale 5 sabato 10 ottobre 2020:

“Ho incontrato a Roma il regista Ferzan Özpetek ed è stato molto simpatico” racconta l’attore turco alle telecamere di Verissimo.

“Ci siamo sentiti molte volte per telefono ma non c’eravamo mai visti dal vivo. Speriamo di poter fare qualcosa di bello insieme, magari un film. C’è l’intenzione e la volontà di farlo ma per il momento non si può dire niente, è ancora presto”. Speriamo dunque di poter vedere presto Can Yaman anche in un film sul grande schermo!