canale-5,-la-nuova-domenica:-trattativa-cuccarini-isoardi,-gli-show-al-vaglio

C’è grande fermento ai piani alti di Mediaset per cercare di dare forma al prossimo palinsesto. Restano caldissime le slot che riguardano la domenica pomeriggio della rete ammiraglia, Canale Cinque. Per anni quello spazio è stato blindatissimo e occupato da Barbara d’Urso: il vento ora sta cambiando. Come è noto gli show della conduttrice 64enne, nella stagione 2020/2021, hanno dovuto fare i conti con un evidente calo di ascolti. Live – Non è la d’Urso è stato eliminato e non tornerà su alcun canale il prossimo autunno. Anche Domenica Live, con ogni probabilità, sarà archiviato oppure ridimensionato. Dagospia ha riannodato i fili delle trattative in corso ai vertici del Biscione, spiegando la situazione e gli scenari possibili, oltre a ‘collocare’ le posizioni attuali di Lorella Cuccarini ed Elisa Isoardi, le principali alternative a Barbarella.

Capitolo domenica sera su Canale 5: Live non tornerà. Il rimpiazzo è già stato deciso: trattasi di Scherzi a Parte, format redivivo che sarà timonato da Enrico Papi. C’è poi da decidere sul pomeriggio del dì festivo. Dagospia ha ribadito che Domenica Live non ci sarà, spiegando che l’operazione segna la sconfitta dell’area Informazione guidata da Mauro Crippa che dopo aver perso “la domenica sera dovrà mollare anche la domenica pomeriggio al settore Intrattenimento guidato da Alessandro Salem”.

In questo contesto si è fatta largo l’idea che porta a Lorella Cuccarini. Tuttavia, come svelato da Tv Blog, la conduttrice sarebbe alquanto combattuta se accettare o meno l’offerta. Lasciare il caldo e rassicurante ‘rifugio’ di Amici (laddove Maria De Filippi la riconfermerà) per buttarsi in una trasmissione da inventarsi e con un alto rischio flop, conviene? Questo è ciò che frullerebbe in testa a Lorella alla quale sarebbe stata proposta la sostituzione di Barbara d’Urso. Il nome della danzatrice sarebbe stato caldeggiato con fermezza da Piersilvio Berlusconi in persona.

Si arriva alla vera e propria composizione da dare alla domenica pomeriggio di Canale Cinque. Tvblog accenna al titolo Campanile Sera in una versione riveduta e corretta, Dagospia fa un passo avanti accennando altri due titoli al vaglio. Si tratta di due programmi che furono di Davide Mengacci: La Domenica del Villaggio e Scene da un matrimonio. Format che verrebbero riproposti con versioni 2.0. Una decisione definitiva non è però ancora stata presa e si continua a ragionare sulla formula più azzeccata da adottare.

Ed Elisa Isoardi? L’ex timoniera de La Prova del Cuoco, fresca di esperienza honduregna a L’Isola dei Famosi, troverà spazio? Qui si giunge ad un’altra suggestione. Laddove i due suddetti programmi – La Domenica del Villaggio e Scene da un matrimonio – dovessero essere confermati, uno potrebbe finire nelle mani dell’ex di Matteo Salvini (l’altro della Cuccarini, se decidesse di dire di sì a Mediaset). In tale caso sarebbe quello che inizierebbe alle 17 circa. Così la Isoardi andrebbe a scontrarsi con la trasmissione di Francesca Fialdini, meno ‘ostica’ rispetto alla Domenica In di Mara Venier.