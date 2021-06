Canale 5, rebus domenica: ecco i nomi caldi, c’è anche Silvia Toffanin

Se la Rai, per la domenica pomeriggio, ha certezze granitiche (nella prossima stagione confermatissima Mara Venier con Domenica In che anche nel 2020/2021 ha raccolto risultati eccellenti), Canale Cinque deve trovare una soluzione, al più presto. Sul tavolo ci sono tante trattative per cercare di dare nuova linfa al giorno festivo della rete ammiraglia Mediaset. Poche però le idee chiare da sviluppare. Il punto sulla questione lo ha fatto TvBlog, spiegando nel dettaglio i nomi che potrebbero sostituire Barbara d’Urso che dovrebbe lasciare il timone di Domenica Live (anche Live – Non è la d’Urso non tornerà in onda).

La proprietà, come poc’anzi accennato, avrebbe deciso di mandare in archivio Domenica Live per puntare su una tv con toni differenti e temi più ‘morigerati’. Tv Blog scrive che si vorrebbe seguire una rotta che possa riportare a delle trasmissioni che ricalchino gli antichi fasti delle Buone domeniche con Maurizio Costanzo, Fiorello, Paola Barale e Claudio Lippi.

Per questo si è pensato a un programma di puro intrattenimento da affidare a Lorella Cuccarini, conduttrice espertissima. Poi è spuntata l’ipotesi di spezzare il pomeriggio in due appuntamenti, con uno show con al timone sempre la Cuccarini (che tra l’altro dovrebbe accettare l’offerta, cosa per nulla scontata) e uno successivo. Si è parlato di un coinvolgimento di Elisa Isoardi o di Adriana Volpe. Al momento, però, solo indiscrezioni e nessuna sicurezza. Tuttavia sembra che i vertici del Biscione siano orientati a una domenica pomeriggio che possa appunto esibire due programmi.

Nelle scorse ore si sarebbe provato anche a tastare il terreno di ‘casa’ Pier Silvio Berlusconi, vale a dire quello che porta a Silvia Toffanin. Si sarebbe infatti pensato a lei per la seconda parte del dì festivo di Canale Cinque, proponendo una trasmissione ‘intima’, come Verissimo.

Accetterà Silvia? Il sì o il no sarebbe legato a diversi fattori, uno dei quali sapere quale show anticiperebbe il suo appuntamento. Perché con un buon traino, è un discorso che si può fare, con un programma che fa numeri bassi è tutto più complicato: prendere la linea con il 20% di share e prenderla con il 1o% cambia, e non poco.

Mediaset aveva anche pensato di inserire nel bel mezzo della domenica pomeriggio una trasmissione di Maria De Filippi – Uomini e Donne o Amici – ma per svariati motivi tali idee sono naufragate. C’è stata anche la suggestione di un salotto orchestrato da Alfonso Signorini, ma anche in questo caso il progetto non è andato in porto.

In conclusione si è ad un punto di impasse, per il momento. I nomi che restano gettonati sono quelli di Silvia Toffanin, Elisa Isoardi, Adriana Volpe, Lorella Cuccarini. Non da escludere nemmeno che alla fine la spunti Barbara d’Urso, con il ritorno in onda di Domenica Live, magari in versione ridotta.