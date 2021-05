Canapè | deliziose e sfiziose tartine per antipasti veloci da preparare

Canapè, deliziose tartine, da farcire con tutta la vostra fantasie, perfette dalla carne al pesce o con patè di tutti i tipi, vediamo come.

Canapè

Deliziosa ricetta per antipasti sfiziosi e succulenti, i Canapè, deliziose bruschettine, che potete condire a vostro piacimento, spalmando formaggi, maionese, accompagnati con olive, salmone, prosciutto, pomodorini, insomma, potete scegliere secondo il vostro gusto e gustarle insieme a tutta la famiglia, conquisteranno adulti e bambini, seguite i nostri consigli per realizzarle nel miglior modo possibile.

Potrebbe piacerti anche questa ricetta: Biscotti per antipasti all’olio olive e rosmarino | uno snack saporito

Oppure: Involtini di melanzane grigliate | L’antipasto veloce e gustoso

Tempi di preparazione: 15 minuti

Tempi di cottura: 7/8 minuti

Ingredienti per 12 persone

3 Baguette o pane semplice

Maionese q.b.

200 g Salmone affumicato

200 g Prosciutto

100 g pomodorini

erbe aromatiche q.b.

Olive bianche e nere q.b.

200 g formaggio spalmabile

Olio extra vergine d’oliva q.b.

Preparazione delle Canapè

Per realizzare questa magnifica ricetta, per prima cosa, prendete il pane e tagliatelo in fettine da circa 2 cm, abbiate cura di dare a tutte lo stesso spessore in modo tale che la cottura sia uniforme per tutte le fette, riponetele su una teglia da forno e fatele cuocere a 180° per qualche minuto, la cottura potrà terminare nel momento in cui il pane risulterà dorato, a fine cottura toglietele dal forno e aspettate che tornino a temperatura ambiente.

baguette

Una volta terminato il procedimento, possiamo passare alla preparazione per il condimento, prendete le prime fette ed iniziamo con il salmone affumicato, aiutandovi con una sacca a poche, magari utilizzando una punta che dia una forma particolare, in modo tale da rendere la portata anche scenica, riempitela di maionese a seconda di quante fettine di pane volete preparare e fate dei piccoli ciuffetti su di esse, con cura tagliate il salmone in diversi pezzettini di uguale misura, avvolgeteli su di essi formando un rotolo ed affiancateli al ciuffetto di maionese, snocciolate un oliva nera e riponete anche essa sulla fettina, con una spolverata di erbette aromatiche tritate.

salmone affumcato

Realizzate le altre fettine di pane, ripetendo lo stesso procedimento, ma al posto del pesce, mettete un poco di prosciutto arrotolato ed al posto della maionese, il formaggio spalmabile. Preparate le altre fette con un filo d’olio sulla bruschetta, tagliate i pomodorini e qualche oliva snocciolata in piccolissimi pezzettini, decorate le fettina di pane. Ecco pronte le vostre deliziose bruschettine per aperitivi in compagnia molto carini anche da servire in tavola. ( Ovviamente potete personalizzarla a vostro piacimento con altri ingredienti che più gradite) Buon appetito.

Per restare sempre aggiornato su news, ricette e tanto altro continua a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram . Se invece vuoi dare un’occhiata a tutte le nostre VIDEO RICETTE puoi visitare il nostro canale Youtube.