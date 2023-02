Cancelamento de show do MC Daniel gera tumulto generalizado e deixa feridos em Sumaré; van do artista foi apedrejada

Evento começou na noite deste sábado (4) no Chapéu Brasil, e confusão teria sido motivada por um atraso na apresentação do cantor, que era a atração principal. Cancelamento de show do MC Daniel em Sumaré causa revolta em fãs e confusão

O cancelamento de um show do MC Daniel no espaço Chapéu Brasil, em Sumaré (SP), gerou tumulto generalizado na madrugada deste domingo (5). A casa de eventos alegou que o artista chegou ao local três horas após o horário combinado. Já o cantor afirmou que o cancelamento foi decisão da organização. Veja abaixo posicionamentos.

Em um vídeo recebido pela EPTV, afiliada da TV Globo, é possível ver o o público presente arremessando cadeiras, baldes e garrafas de vidro, danificando a estrutura do local. Os fãs também cercaram e apedrejaram a van onde estava o artista, que precisou sair do local em alta velocidade. Assista acima.

A confusão deixou a entregadora Letícia Julião, que estava no local como espectadora, ferida. Ela chegou a levar cinco pontos na região da cabeça após ser atingida por um objeto. Nesta segunda-feira (6), Letícia foi até a delegacia registrar um boletim de ocorrência e descreveu como foi o início da confusão.

“Veio um rapaz lá do fundo [da casa de shows] e falou, ‘ele não vai entrar’. Os produtores dele começaram a tirar os equipamentos do palco, e foi onde começaram a arremessar as coisas. Acertaram um objeto na minha cabeça, pelo vídeo depois, parece que foi uma garrafa, mas no momento não deu para saber o que foi.”

“A hora que eu sai lá fora já começou a sair o sangue, já comecei a ficar toda ensanguentada. Pedi para o segurança me levar para a ambulância, e as pessoas que estavam lá começaram a correr comigo. Depois eu voltei, o segurança me chamou e me levou para uma sala, onde tinha uma moça, não sei dizer se era enfermeira ou médica, que me mandou deitar na maca, me limpou, e depois de falar com eles eu peguei minha moto e fui embora.”

Cancelamento de show do MC Daniel gera tumulto em Sumaré (SP)

O que diz o Chapéu Brasil?

De acordo com a organização do evento, o show estava marcado para começar por volta das 3h30, porém, o artista chegou ao local às 6h24 e permaneceu dentro da van por mais 40 minutos.

Em nota, o Chapéu Brasil afirma que, como contratante de todos os artistas que se apresentariam no evento, cumpriu com todas as obrigações legais, do camarim ao pagamento antecipado do cachê, e culpabiliza artista MC Daniel e a sua produção.

Além disso, a casa de eventos acionou advogados para entrar com medidas legais contra a produtora do cantor, e registrou um boletim de ocorrência por todos os danos causados, física e materialmente, dentro de suas dependências.

“O Chapéu Brasil tem mais de 20 anos de grandes shows, que atraem público de toda a região e nunca enfrentou uma situação como essa, sendo uma das casas mais bem preparadas em estrutura e equipe de segurança, com mais de 50 homens, na proporção desse evento, para atender o show”, complementa.

O que diz o MC Daniel?

MC Daniel publicou em suas redes sociais vídeos explicando o ocorrido. Segundo ele, quando chegou à casa de shows, dormiu dentro da van esperando o momento de subir ao palco, e então foi informado sobre o cancelamento.

O artista também afirma que a organização do evento que quis cancelar a apresentação e que teria incentivado os fãs a tirarem satisfações com ele.

MC Daniel postou vídeos nas redes sociais após ter show cancelado em Sumaré

