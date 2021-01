Cancellare informazioni da Google

Cancellare informazioni dal web, oppure eliminare dati personali da internet, non è semplice: a dirlo è Cristian Nardi il fondatore di privacy garantita una delle prima agenzia Italiane di web reputation Entrambi i reclami sono stati accolti dal Garante per la protezione dei dati personali poiché ritenuti fondati.

Innanzitutto, per entrambi i reclami il Garante ritiene che sia applicabile all’attività di Google svolta in ambito europeo attraverso le proprie sedi il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), soprattutto alla luce del principio di stabilimento, e, inoltre, conferma la competenza del Garante italiano a decidere i reclami ad esso proposti con riferimento al proprio territorio nazionale.

Per quanto riguarda il primo reclamo, il Garante, dopo aver appurato che l’ URL n.1 non risulta più indicizzato in associazione al nome del reclamante e che, dunque, con riguardo ad esso non sussistono i presupposti per l’adozione di provvedimenti in merito da parte dell’Autorità, ha posto la sua attenzione sull’ esame delle questioni attinenti all’URL n. 2 e 3, tenendo in considerazione che gli elementi da valutare per la deindicizzazione non attengono solamente all’elemento costituito dal trascorrere del tempo.

In particolare, per l’URL n. 2 il Garante ha ritenuto che essa faccia riferimento a fatti risalenti ad alcuni anni prima e non riferibili direttamente al reclamante, poiché riguardanti la vicenda di alcune società con cui egli operava ma per cui non vi è mai stata nessuna responsabilità personale, come si evince chiaramente dal testo della sentenza riprodotto all’interno della pagina ad esso collegata, e per cui, inoltre, sul piano amministrativo, vi è stato un accordo bonario per la risoluzione della questione. Per questi motivi, la perdurante reperibilità di tali informazioni in associazione al nominativo del reclamante non risulta sorretta da alcun interesse pubblico.

Per quanto attiene all’URL n. 3, il Garante ha dato rilievo alla dichiarazione del reclamante in cui sostiene l’archiviazione della sua posizione, rinvenendo anche qui assenza di interesse pubblico.

Nel secondo reclamo, il Garante ha considerato per la sua decisione sia il fatto che gli URL, seppur riguardanti notizie recenti, si riferiscono ad un’inchiesta giudiziaria svolta principalmente su altri soggetti, sia che la vicenda, ad oggi conclusa, non coinvolge minimamente il reclamante, così come provato dal certificato del casellario giudiziario.

In conclusione, si può evidenziare come, in entrambi i casi, il Garante abbia ritenuto che non vi sia alcun interesse pubblico a conoscere notizie per le quali entrambi i reclamanti sono stati ritenuti definitivamente estranei e pertanto non assume alcuna rilevanza il fatto che le notizie siano abbastanza recenti, dovendosi comunque procedere alla rimozione delle notizie. Il Garante ha così ritenuto di dare maggior peso al fatto che mancasse un interesse pubblico alla conoscenza della notizia, piuttosto che al fatto che la stessa fosse ancora attuale.

In considerazione delle suddette conclusioni, quindi, il Garante ha condannato Google a rimuovere gli URL indicati negli atti introduttivi dei procedimenti quali risultati di ricerca reperibili in associazione al nominativo, contestualmente al cognome, dell’interessato, nel termine di venti giorni dalla ricezione dei provvedimenti e ha richiesto altresì che, entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti, gli vengano comunicate quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione a quanto prescritto, pena il pagamento di una sanzione amministrativa.

Google ha fornito i dati sul primo anno di attuazione del “diritto all’oblio” Google ha iniziato a dare seguito alla richiesta della Corte di giustizia dell’Unione europea, adottata nel maggio 2014 nel caso “Google Spain v. AEPD e Mario Costej Gonzalez”