Cancellare informazioni dal web, diritto all’oblio Google, elimina una notizia da web, fake news CRISTIAN NARDI 3279105006

Come puoi eliminare un articoli di notizie negative da motori di ricerca Internet come Google o Bing?

Non devi lasciare che un articolo di notizie negative rovini la tua reputazione online. Anche se alcune persone credono che non ci sia rimedio per recuperare una cattiva reputazione su Internet dopo che una notizia negativa è stata raccolta dalla stampa e pubblicata in un articolo di giornale online dove è facilmente individuabile tramite Google, Bing e altri motori di ricerca.

Sebbene sia di fatto che molti siti di notizie possano rifiutarsi di eliminare articoli negativi o rimuovere il tuo nome da un articolo sfavorevole, i redattori di altre pubblicazioni di notizie a volte accetteranno le richieste di rimozione dei contenuti se sono fatte nel modo giusto, dalle persone giuste. Quando un giornale si rifiuta di rimuovere una notizia, ci sono ancora una serie di opzioni praticabili disponibili per aiutare le vittime di cattiva stampa a recuperare il loro buon nome dopo aver pubblicato online articoli di notizie dannosi, spesso imprecisi .

Quanto tempo restano online gli articoli di giornale?

Una volta pubblicati, gli articoli di giornale rimarranno in genere in linea in modo permanente, cioè a meno che non venga effettuato un tentativo riuscito di rimuovere l’articolo utilizzando uno dei metodi discussi di seguito.

Come rimuovere articoli di giornale negativi da Internet

Quindi, anche se potrebbe non essere facile, è possibile rimuovere completamente gli articoli dalle pubblicazioni dei giornali online. In effetti, la rimozione completa dell’articolo dannoso dovrebbe essere la prima cosa che cerchi di fare per sbarazzarti della pubblicità negativa online. Di seguito abbiamo delineato i possibili modi per combattere gli articoli dei siti di notizie negative sui motori di ricerca come Google.

Contatta il sito di notizie per rimuovere l’articolo negativo

Contattare i proprietari / editori della pubblicazione di notizie in linea

Google e altri motori di ricerca ti consigliano di provare a metterti in contatto con l’amministratore dei siti web di notizie che hanno pubblicato l’articolo negativo su di te o sulla tua azienda e chiedi loro di eliminare la storia dispregiativa . Perché l’amministratore delle pubblicazioni di notizie online può essere difficile da trovare e da ottenere, e poiché anche se entri in contatto con successo con un amministratore dei siti di notizie in questione, sono in genere riluttanti, se non addirittura riluttanti, a soddisfare la richiesta di rimozione del contenuto, questa opzione raramente produce i risultati desiderati. Nella maggior parte dei casi, il tentativo di identificare e contattare gli amministratori di siti Web di pubblicazioni di notizie online si traduce in una folle inseguimento o in una deludente smentita per rimuovere l’articolo negativo.

Effettua una richiesta di rimozione legale per ottenere la rimozione dell’articolo negativo

Come rimuovere un articolo di notizie dalla Ricerca Google

Un altro approccio comune per rimuovere articoli di notizie diffamatorie dalla Ricerca Google e da Internet è consultare un avvocato. La ricerca di un consulente legale per rimuovere gli articoli di notizie funziona solo se è applicabile almeno una delle seguenti condizioni:

L’articolo di notizie contiene affermazioni dimostrabilmente false e diffamatorie

L’articolo di notizie è stato copiato da una fonte che è il legittimo proprietario del copyright del contenuto contenuto nell’articolo.

Se (1) si applica alla tua situazione, fai clic qui per ulteriori informazioni sull’invio di una richiesta di rimozione di contenuti legali a Google. Se (2) è applicabile, fare clic qui per sapere come utilizzare una richiesta di rimozione DMCA per rimuovere notizie da un sito web.

Nella maggior parte dei casi, per le persone che cercano di rimuovere le notizie negative, né (1) né (2) si applicano, lasciando la vittima della pubblicazione di notizie negative senza alcun ricorso legale da intraprendere per rimuovere la storia. Questo ci porta a una terza opzione: utilizzare i servizi di un servizio di gestione della reputazione online o di rimozione dei contenuti di terze parti.

Usa la gestione della reputazione online

L’ultima opzione è la più efficace per sbarazzarsi di articoli di giornale negativi su Internet. I servizi di gestione della reputazione in linea (ORM) consentono alle persone di avvalersi dell’aiuto di esperti. In molti casi di pubblicazioni di notizie negative, le società ORM hanno lavorato con i siti Web da cui si desidera rimuovere l’articolo negativo e hanno contatti nella redazione del sito di notizie che possono facilitare la deindicizzazione del tuo articolo, con il risultato che l’articolo viene rimosso dai motori di ricerca.

Quando le società di gestione della reputazione non sono in grado di rimuovere o deindicizzare un articolo, possono sopprimere il collegamento negativo in modo che non venga più visualizzato nelle prime pagine di Ricerca Google. Poiché la maggior parte delle persone non guarda oltre la seconda o la terza pagina dei risultati di ricerca, questo è normalmente il modo migliore per nascondere le informazioni negative (che non possono essere rimosse o deindicizzate) su Internet.

Da quali siti di notizie posso rimuovere gli articoli dannosi?

Abbiamo ricevuto richieste di rimozione di articoli da centinaia di siti di notizie online e abbiamo riscontrato un buon successo nell’aiutare coloro che ci hanno contattato a seppellire le storie negative nei risultati di ricerca. Di seguito sono riportati alcuni siti Web popolari da cui abbiamo aiutato le persone a rimuovere articoli negativi, sopprimere notizie negative e / o deindicizzare una pagina Web in modo che non venga visualizzata sui motori di ricerca.

repubblica.it

corrieredellasera.it

iltempo.it

ilgiornale.it

ilgiorno.it

ansa.it

romatoday.it

Elimina gli articoli di giornale negativi sui risultati di ricerca di Google con ORM

Come sopprimere le notizie negative e gli articoli di cattiva stampa nella Ricerca Google

Una manciata di società di gestione della reputazione online (ORM) offre soluzioni efficaci per respingere articoli di notizie negative su Google, Bing e altri importanti motori di ricerca. Questa strategia ORM di seppellire gli elementi negativi sui motori di ricerca è comunemente chiamata soppressione dei motori di ricerca o SEO inverso.

Come seppellire articoli negativi nei risultati di ricerca di Google e correggere la tua reputazione online?

Quella che segue è solo una breve spiegazione di come funziona il Reverse SEO per seppellire articoli di notizie negative sui motori di ricerca come Google. Per i nostri scopi attuali, tuttavia, dovrebbe essere sufficiente.

Spingendo gli articoli negativi nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, tali aziende sono in grado di nascondere i contenuti dannosi pubblicati dai principali siti di notizie e così facendo riducono notevolmente la visibilità online delle notizie negative su Ricerca Google. Poiché solo una piccolissima (meno del 10%) delle persone supera la pagina 2 dei risultati di ricerca quando esegue una query su Google o su un altro motore di ricerca, seppellire gli articoli negativi con le tattiche di gestione della reputazione del motore di ricerca adottate da queste aziende è spesso sufficiente per riparare una reputazione di Internet che è stata offuscata da una vecchia pubblicazione di giornale apparsa sul web.

Se sei interessato a saperne di più su come la SEO inversa viene utilizzata nella gestione della reputazione online per la riparazione della reputazione Internet tramite la soppressione dei motori di ricerca, questo articolo spiega bene cosa sono la SEO inversa, la soppressione dei motori di ricerca e la gestione della reputazione online e come possono aiuta a combattere gli articoli di giornale negativi e altre cattive notizie sulle ricerche su Internet.

Servizi per seppellire link di notizie negative nei risultati di ricerca di Google

Una manciata di affidabili servizi di reputazione online offre soluzioni per gestire notizie negative online. A seconda della situazione, queste aziende possono aiutare a rimuovere articoli di giornale da siti di notizie, rimuovere articoli da motori di ricerca come Google e Bing e / o nascondere link a notizie negative sui motori di ricerca utilizzando la soppressione dei motori di ricerca o Reverse SEO, come menzionato sopra.

Difensori della diffamazione e Difensori della reputazione sono una coppia di aziende ORM degne di nota specializzate nell’aiutare individui e organizzazioni a gestire articoli di notizie negative online e ripulire i problemi di reputazione online.

