Cancellare le cose che cerco su Google: Cancellare notizie da internet Cristian Nardi di privacy garantita esperto in italiani

Cancellare notizie da Internet bisogna avere un po’ di dimestichezza con internet. la giurisprudenza ai sensi delle legislazioni europee sulla privacy: Eliminare notizie dal web si consiglia di guardare oltre il classico studio legale e di contattare una società con anni di esperienza come la “privacy garantita” che da anni parla con i clienti con serietà e trasparenza spiegando tutti i dettagli dell’operazione da compiere per recuperare la propria reputazione online, special modo dopo una brutta avventura.

In primis garantire al cliente tempi certi per rimuovere link negativi da Google, privacy garantita fa una analisi dove riesce a prevedere tempi certi per la rimuovere notizie da Google.

La proceduta suggerita da Google per la Rimozione di informazioni da Google.

Il modo migliore per rimuovere informazioni che ti riguardano dai risultati di ricerca di Google si consiglia sempre di contattare il web master del sito che ha pubblicato tali informazioni. Se le rimuove, Google stesso non potrà includerle nei risultati di ricerca. Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright diventa ogni giorno una pratica consueta. Quindi, Internet non pone problemi giuridici in quello che noi chiamiamo world wide web. Tutti possono pubblicare una notizia negativa nei nostro confronti senza essere riconosciuto. Prevenire è meglio che curare, quindi avere un’immagine di buon livello su Internet è estremamente importante per evitare possibili crisi