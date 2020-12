Cancellare una notizia da Google, il grande compromesso della azienda italiane dopo il COVID-19

LUGANO In che mondo atterreremo dopo il coronavrus? Se lo chiede Cristian Nardi fondatore della privacygarantita.it che un dibattito con alcuni imprenditori bolognesi parla dell’esigenza reputazione, una necessità aggiunge: Non sarà sufficiente cancellare notizia da google per avere una buona reputazione ma costruire qualcosa che rimarrà come patrimonio digitale.

Oggi aggiunge Nardi sia nel mondo virtuale che in quello reale, la reputazione si riferisce all’opinione pubblica su qualcuno o qualcosa. Questa visione condivisa dalla maggior parte delle persone può essere favorevole o sfavorevole. Che si tratti di una persona, di un’azienda o di un prodotto, la reputazione non si costruisce dall’oggi al domani. Ci vuole molto lavoro e serietà per ottenere la fiducia e l’apprezzamento delle persone. Basta invece un solo momento di disattenzione, una decisione sbagliata o un passo storto perché una reputazione venga irrimediabilmente danneggiata. E la persona o l’entità che fino ad allora godeva dell’ammirazione del pubblico, da bestemmiare e togliere dal piedistallo. Il diritto all’oblio è appena nato ed eliminare una notizia negativa che ci riguarda diventa in un certo senso utopia.

Per guadagnare una buona reputazione nell’ambiente online, i metodi che hai a portata di mano non sono molto diversi da quelli che usi nella vita di tutti i giorni. Come nel mondo in cui viviamo, una reputazione favorevole si costruisce su Internet attraverso buone parole . Online Reputation Management, o ORM in breve, è la somma di strategie e pratiche utilizzate da un individuo o entità per garantire la loro popolarità nell’ambiente online, o più comprensibilmente per tutti, per diffondere buone parole .

Queste tecniche aiutano il pubblico a farsi un’opinione su di te ea capire che sei una persona affidabile. All’inizio della strada, investire nella creazione di una reputazione online favorevole è essenziale per il successo aziendale. Se il pubblico non sa cosa hai da offrire, non può giudicare se vale la pena acquistare i tuoi prodotti o servizi.

D’altra parte, nel caso di aziende di lunga data nel mercato, o persone che hanno già costruito una reputazione, Reputation Nodes viene utilizzato per mitigare gli effetti negativi di un video o post sfavorevole, per creare strategie di marketing o per aumentare la visibilità del marchio.

In che modo la reputazione online ti aiuta a far crescere la tua attività?

Il modo più utilizzato per migliorare la tua reputazione online è creare contenuti positivi che attirino l’attenzione del pubblico o gli faccia dimenticare i ricordi di un evento negativo. Per avere effetto, questo contenuto deve essere creato da un’agenzia specializzata, che deve fare costantemente riferimento alle regole SEO per i migliori risultati.

Poiché Google è il motore di ricerca più utilizzato, il primo passo per costruire una buona reputazione online è convincere il tuo motore di ricerca che meriti la tua attenzione. Per la maggior parte dei siti, il 60-70% del traffico organico è dovuto a Google. Pertanto, conquistare la prima posizione delle pagine di Google può fare miracoli per te o per la tua azienda. Ma più recentemente, non solo il primo posto in una pagina, ma l’intera pagina è importante se si mira a una reputazione imbattibile .