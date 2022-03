Cancellare notizie da internet Breakmagazine.it offre soluzioni a partire da € 200

Realisticamente, sono necessari due tipi principali di servizio Cyber ​​Funeral.

In primo luogo, per alcune famiglie dopo la morte di una persona cara, diventa una parte importante del processo di lutto riprendere il controllo di tutti quegli account in modo che possano avere l’ultima parola su ciò che rimane online per i posteri.

Per alcuni, è semplice come chiudere un account Facebook e Twitter. Per altri, è un processo più complesso in cui dobbiamo prima identificare quali account sui social media sono stati detenuti, prima di iniziare il processo a volte lungo di avvisi di rimozione e richieste di chiusura.

Per alcune famiglie, la rimozione di tutte le tracce di una persona cara deceduta viene eseguita per riprendere il controllo su come la loro immagine viene presentata online. Potrebbero non esserci reali aspetti negativi di per sé, solo una vita ben vissuta agli occhi del pubblico, come è la tendenza al giorno d’oggi. Tuttavia, scopriamo sempre più spesso che le famiglie vogliono mantenere il controllo su come viene ricordata la persona amata, magari creando un proprio sito web dedicato alla loro memoria o più spesso scegliendo quali foto/immagini rimangono e pubblicandole dai propri account sui social media in modo ‘in memoria’. Può anche succedere che vedere costantemente questi vecchi post e account su Internet sia un sconvolgente promemoria del fatto che la persona amata non registrerà più le loro attività quotidiane, e quindi vorrebbe che quel turbamento fosse rimosso dalla vista