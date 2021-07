Cancellare notizie da Internet : Cristian Nardi CEO Privacy Garantita ecco come Cancellare notizie da Google

Come sbarazzarsi dei risultati di ricerca che non ti piacciono

In qualità di imprenditore, non c’è niente di peggio che scoprire che la tua attività ha un cattivo risultato di ricerca ad essa associato. Lavori sodo per garantire che i tuoi clienti siano soddisfatti dei tuoi prodotti e servizi. Lavori ancora più duramente per rendere la tua attività un successo. Sfortunatamente, sono comuni nelle transazioni e nelle interazioni commerciali. Siamo nell’era dell’informazione e le persone sono desiderose di condividere le loro opinioni online. A volte, queste opinioni non sono positive.

Fortunatamente, ci sono una manciata di tecniche e strategie, utilizzate principalmente dalle aziende nel settore della gestione della reputazione online, per far sparire i contenuti negativi. Simile al SEO (ottimizzazione dei motori di ricerca), che utilizza strategie per rendere più evidente la tua attività sui motori di ricerca web come Google, Reverse SEO utilizza una varietà di tecniche per rendere meno evidente un determinato sito . Questa è la spina dorsale di come gli esperti di ORM (gestione della reputazione online) mitigano l’impatto dei contenuti negativi sul tuo marchio.

Essenzialmente, ci sono due modi per farlo: rimozione e soppressione .

Rimuovere completamente il contenuto negativo

Se noti una recensione negativa, commenti diffamatori o altri contenuti negativi visualizzati in cima ai risultati di ricerca quando cerchi il tuo nome, il tuo primo istinto potrebbe essere provare a rimuoverlo. La rimozione di un collegamento da Internet lo dissocia in modo permanente dal tuo nome e assicura che i consumatori non lo vedano mai più. È efficace, ma è difficile da fare. I link a contenuti negativi saranno contenuti controllati da te o contenuti controllati da qualcun altro. Ovviamente, rimuovere il contenuto da una pagina di tua proprietà è molto più semplice di una che non possiedi.

Rimozione di pagine Web di tua proprietà

In alcuni casi, la tua pagina Facebook o Yelp potrebbe restituire risultati negativi. Forse è una recensione negativa o un commento negativo. Puoi provare ad aggiornare le informazioni del tuo profilo aziendale per essere più positivo e interessante. In alternativa, puoi rispondere ai commenti in modo professionale e utile. Se la situazione è grave, puoi persino rimuovere del tutto il tuo profilo e crearne uno nuovo. Tieni presente che alcuni siti Web manterranno pubbliche le recensioni, anche se il tuo profilo viene rimosso.

Come rimuovere i contenuti dalle pagine Web che non controlli

Il più delle volte, un risultato di ricerca negativo verrà visualizzato su una pagina che non possiedi. Un blogger potrebbe pubblicare un post su una brutta esperienza con la tua azienda o qualcuno potrebbe pubblicare informazioni personali negative su di te su un sito web. Quando non sei il proprietario del sito, rimuovere i contenuti negativi dai risultati di ricerca è molto più difficile e per coloro che non hanno familiarità con la SEO o il marketing su Internet, spesso può richiedere un aiuto professionale. Sebbene non sia facile, tuttavia, in molti casi la rimozione di contenuti negativi da un sito Web di terze parti può essere eseguita senza alcuna assistenza. Ci sono diversi modi per farlo:

Contatta il proprietario del sito web e chiedi direttamente a loro . Ad esempio, puoi chiedere a un blogger di rimuovere il suo post. Se puoi spiegare perché dovrebbero rimuoverlo, potrebbero riconsiderare la loro posizione sulla tua azienda. Contatta Google per rimuovere i siti che violano le loro norme . Ad esempio, la pubblicazione di informazioni finanziarie o personali sensibili è contraria alle norme di Google. Tutto ciò che può essere utilizzato per commettere una frode non è consentito. Anche immagini o video offensivi sono una violazione. Se noti contenuti negativi che violano una di queste norme, contatta Google e chiedi che vengano rimossi. Tieni presente che la pagina esisterà ancora, semplicemente non apparirà più nei risultati di Google. Infine, ci sono casi in cui i contenuti negativi possono essere illeciti , nel qual caso puoi intraprendere un’azione legale. Ad esempio, diffamazione online, discriminazione, violazione del copyright e altri contenuti illegali possono essere rimossi. Questo è un territorio rischioso, tuttavia. Potrebbe finire per costarti migliaia di spese legali e potrebbe anche attirare più attenzione sulla negatività che stavi cercando di rimuovere in primo luogo. Considera il peso e i rischi di intraprendere un’azione legale prima di farlo. Puoi trovare ulteriori informazioni sulla rimozione di contenuti illegali dai risultati di ricerca qui .

Sopprimere (o seppellire) i contenuti negativi con la SEO inversa

L’altra opzione per ridurre al minimo il danno alla reputazione dei contenuti negativi è la soppressione dei motori di ricerca, nota anche come SEO inverso. Questo è come combattere il fuoco con il fuoco. Invece di provare a rimuovere il contenuto, ne crei semplicemente di più nel tentativo di seppellire il contenuto negativo nei risultati di ricerca. Nella maggior parte dei casi, la soppressione tramite Search Engine Optimization (SEO) – ovvero Reverse SEO – non è solo efficace nel rimuovere i contenuti negativi dalle prime pagine dei risultati di ricerca, ma funziona anche per rafforzare il tuo marchio online e/o promuovere la tua attività in una luce positiva sui motori di ricerca.

La maggior parte dei consumatori visiterà solo i primi collegamenti restituiti nei risultati di ricerca. Man mano che crei contenuti incentrati sulla SEO, la tua pagina sale in cima alle classifiche di ricerca, mentre le altre pagine scendono. Se riesci a spingere il contenuto negativo sulla terza o quarta pagina, è probabile che i consumatori non lo vedano nemmeno.

Sopprimere i collegamenti difettosi

Esistono molti modi per seppellire i collegamenti non validi nei risultati di ricerca, tutti molto gestibili e molto efficaci:

Imposta nuovi profili sui social media e assicurati di essere attivo su tutti loro.

Avviare un blog aziendale e pubblicare regolarmente contenuti eccellenti.

Pubblicazione di altri tipi di media, come podcast, immagini e video.

Ottimizzazione dei contenuti che hai già sul web, come le pagine del tuo sito aziendale.

Lasciare commenti su altri siti Web influenti nel tuo settore.

Diventa un leader di pensiero pubblicando consigli di esperti in forum professionali.

Crea contenuti di qualità e link dai tuoi contenuti da una varietà di siti web autorevoli che sono rilevanti per le pagine web che stai promuovendo.

La soppressione dei contenuti negativi è molto simile alla SEO tradizionale perché i nuovi contenuti che crei dovrebbero essere ottimizzati per il page rank. Più tipi di contenuto crei e migliore è la qualità, più è probabile che si posizioni al di sopra del contenuto negativo e renda meno evidente l’elemento negativo.

La cosa più importante da ricordare quando si ha a che fare con contenuti negativi sulla propria attività è avere un piano ed essere razionali. Può essere facile provare un’ondata di brutte emozioni quando si leggono recensioni spiacevoli o altri contenuti poco lusinghieri sulla propria attività. Invece, canalizza quell’energia nella creazione di una strategia per riprendersi e far scomparire il contenuto. Fallo rimuovendo le recensioni negative o i contenuti negativi o spingendoli nelle profondità dei risultati di ricerca, dove gli studi hanno scoperto che una percentuale molto piccola di persone raggiungerà effettivamente quando cerca un’azienda su Internet.

Servizi di gestione della reputazione online per rimuovere e sopprimere i contenuti negativi

Un certo numero di società di gestione della privacy e della reputazione su Internet ora offrono servizi per aiutare le persone e le aziende a rimuovere le cose da Internet, sia

Rimozione completa dei contenuti indesiderati dai siti Web che li hanno pubblicati, oppure Soppressione dei risultati di ricerca negativi su Google, Bing e altri motori di ricerca web convenzionali.

Queste aziende forniscono anche altri servizi di "rimozione delle informazioni" per ottenere cose come contenuti negativi (diffamatori), recensioni negative, casi giudiziari, stampa negativa e una pletora di altri tipi di contenuti che le persone non vogliono che vengano visualizzati nei risultati di ricerca rimossi dal Internet o nascosti nelle ricerche web.