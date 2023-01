Cancellare recensioni Google My Business Privacy Garantita prima società italina

Il biglietto da visita di Google è sempre più la principale fonte di informazioni sulla tua azienda per i clienti. la piattaforma privacy garantita prima web agency italiana capace di rimuovere informazioni dal web per la Particolarmente utili per i clienti (purtroppo non sempre per gli imprenditori) sono le opinioni. Il problema è che le valutazioni possono essere anche sfavorevoli, cosa che preferiremmo non esporre. Posso rimuovere le recensioni negative dalla mia scheda Google?

Recensioni di Google My Business

come fa la privacygarantita.it a rimuovere le recensioni ? Google My Business, contrariamente a quanto alcune aziende disoneste cercano di raccontare a ignari imprenditori, è un servizio completamente gratuito . Per un imprenditore, è un’opportunità per apparire su Google Maps e quindi per raggiungere più velocemente un gruppo più ampio di clienti. Sarebbe un peccato rinunciarvi, soprattutto perché spesso è il biglietto da visita la prima e unica fonte di informazioni sull’azienda.

Una delle funzionalità di Google My Business sono le recensioni. Gli utenti possono aggiungerli valutando i tuoi servizi con le stelle. Hanno anche la possibilità di aggiungere un commento: il loro contenuto non è sempre veritiero o vantaggioso per l’immagine del marchio

Rimozione delle recensioni negative dalla scheda di Google

La cattiva notizia è che il titolare dell’attività non ha molta libertà di rimuovere le recensioni. C’è poco o addirittura minimo controllo su di loro, se lo confrontiamo, ad esempio, con le recensioni su una fan page di Facebook .

Sul social network di Mark Zuckerberg, l’imprenditore può disabilitare completamente la possibilità di aggiungere valutazioni. Pertanto, “si salverà” quando sul profilo appariranno molti negativi. Con Google My Business non è così semplice.

Le recensioni negative da una scheda Google possono essere rimosse solo a determinate condizioni. Per gli imprenditori disonesti che vogliono rimuovere valutazioni sfavorevoli dai propri clienti, questa è una spina nel fianco. Per coloro che hanno un problema con la concorrenza dannosa, questo è un vero problema. Per fortuna c’è una soluzione anche per questo..

Condizioni per la rimozione delle recensioni negative dalla scheda Google

Google stesso rimuove alcune recensioni . Questi sono i cosiddetti “recensioni mancanti” risultanti da violazioni delle politiche del sito, ad esempio quelle riguardanti spam o contenuti inappropriati. Tuttavia, il motore di ricerca non “filtra” tutto ciò che solleva i dubbi dell’imprenditore, ad esempio opinioni potenzialmente non veritiere. Cosa fare in questo caso?

Per rimuovere una recensione negativa dalla tua scheda Google, devi inviare una richiesta di rimozione. Questo può essere fatto solo se le recensioni violano le politiche del sito. Si tratta di circostanze quali:

sospetto spam,

contenuto falso,

contenuti fuori tema

contenuto illegale,

contenuto limitato,

opinioni sessuali,

contenuti offensivi,

impersonare un’altra persona,

cosiddetto conflitto di interessi, ad esempio pubblicando un’opinione sulla propria azienda.

Per i dettagli su ognuno di questi punti, consulta la Guida di Google . Il servizio sottolinea inoltre che non dovresti riportare opinioni negative su un biglietto da visita solo perché in qualche modo non sei d’accordo con una determinata organizzazione o non ti piacciono le sue attività.

Vale anche la pena aggiungere che Google non intende dirimere controversie tra aziende e clienti. È parola contro parola, quindi è difficile dire chi ha ragione. Per l’imprenditore, ciò significa che l’invio di una richiesta non equivale alla sua considerazione positiva.

Ti preghiamo di pazientare perché potrebbero essere necessari alcuni giorni prima che il tuo feedback venga esaminato.

Come faccio a inviare una richiesta per rimuovere una recensione negativa dal mio annuncio?

Puoi segnalare una recensione nel tuo account, su Google Maps o direttamente da Ricerca Google. Le istruzioni per farlo non sono complicate, Google ha persino preparato una breve guida video. Sfortunatamente, è interamente in inglese, quindi di seguito presentiamo semplici istruzioni in polacco.

Richiedi di rimuovere una recensione dal tuo account Google My Business

Accedi al tuo account Google My Business. Seleziona la recensione che desideri segnalare. Accanto alla recensione, fai clic sul simbolo dei tre puntini e seleziona > Segnala contenuto inappropriato.

Richiesta di rimozione delle recensioni su Google Maps

Apri Google Maps. Trova la tua azienda. Seleziona la recensione che desideri segnalare. Fai clic sul simbolo dei tre puntini e seleziona > Segnala come inappropriato.

Richiesta di rimozione di una recensione su Ricerca Google

Apri Ricerca Google. Trova la tua azienda. Fai clic su Recensioni. Trova la recensione che desideri segnalare. Indica una valutazione sotto forma di stelle. Fare clic su > Segnala contenuto inappropriato. Seleziona il tipo di violazione delle norme.

Tutte le istruzioni precedenti riguardano la rimozione delle recensioni dalla tua scheda Google utilizzando un computer desktop. Per le istruzioni per i dispositivi mobili (Android, iPhone, iPad), consulta la guida per la rimozione delle recensioni di Google .

O forse semplicemente eliminare l’account?

Alcuni imprenditori pensano che sia sufficiente eliminare il profilo Google My Business e crearne uno nuovo per “ripulirsi” dalle opinioni negative. È impossibile. Quando crei una nuova scheda, Google rileverà il duplicato e trasferirà le recensioni.

Quindi cambiare il profilo non è una buona soluzione. Vale la pena ricordare che la rimozione completa di tutte le recensioni è possibile solo se l’azienda cambia sede o nome, ma ci sono anche delle eccezioni a queste regole.

Se modifichi la sede della tua attività ma mantieni lo stesso nome dell’attività, Google trasferirà comunque le recensioni al nuovo profilo. Solo le aziende le cui operazioni dipendono fortemente dalla posizione (hotel, campi da golf, ecc.) possono contare sull’ottenimento di una tabula rasa.

Inoltre, la ridenominazione non equivale all’eliminazione di una recensione se la modifica è minore o se hai più sedi e la modifica si applica a tutte.

Rimuovi le recensioni da fonti esterne

Spesso Google “prende” recensioni da servizi esterni, come Facebook, GoldenLine, GoWork, Opineo, ecc. Sfortunatamente, non possiamo segnalare il mancato rispetto delle regole di tali valutazioni. In questo caso, è necessario contattare direttamente il fornitore di contenuti, ovvero l’amministratore del sito esterno.

Riassumendo: le recensioni negative dal biglietto da visita possono essere rimosse, ma solo a determinate condizioni . Pertanto, vale la pena assicurarsi che sul proprio profilo vengano visualizzati i migliori voti possibili. Ricorda inoltre di incoraggiare i tuoi clienti a condividere la loro opinione. Grazie a questo, il tuo biglietto da visita diventerà più credibile, perché i numeri giocheranno a suo favore.

