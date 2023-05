Cancellarsi da World-Check: Proteggere la Privacy è garantita

La richiesta di cancellarsi da World-Check è diventata sempre più comune, poiché il più grande database di dati personali al mondo è oggetto di critiche da parte dei cittadini e delle autorità garanti della privacy. World-Check contiene informazioni confidenziali su oltre due milioni di persone fisiche e giuridiche ed è stato per lungo tempo uno strumento di valutazione reputazionale nel settore finanziario, giuridico ed economico. Tuttavia, il carattere confidenziale dei dati e la natura commerciale delle attività di World-Check hanno sollevato dubbi sulla legalità del trattamento su larga scala di dati personali.

Acquisito nel 2011 da Thomson Reuters, World-Check è diventato un punto di riferimento per la prevenzione dei rischi, fornendo profili reputazionali a pagamento a enti privati e governativi, banche e istituti finanziari. Questi dossier contengono non solo dati personali standard, ma anche informazioni sensibili sulla situazione finanziaria e precedenti giudiziari delle persone. Tuttavia, l’assenza di comunicazione agli individui inclusi nel database ha sollevato preoccupazioni sulla privacy, poiché le persone potrebbero non essere consapevoli che i loro dati personali siano trattati segretamente a scopo di lucro.

La legittimità delle attività di World-Check è stata messa in discussione, soprattutto alla luce della nuova normativa europea sulla protezione dei dati personali, come il Regolamento UE/679/2016 (GDPR) e il nuovo Codice Privacy. Inoltre, le fonti utilizzate da World-Check per compilare il database sono pubbliche e non sempre affidabili, il che comporta rischi di inaccurata e generica informazione.

Date le gravi conseguenze che la presenza nei dossier di World-Check può comportare, molti individui desiderano cancellare i propri dati personali dal database. Per farlo, è possibile verificare la propria presenza nelle liste di World-Check attraverso il sito web www.world-check.com, compilando un modulo e fornendo una copia del documento di identità. Se si riscontra l’inclusione, è possibile valutare la corrispondenza delle informazioni nel dossier con la situazione attuale e, se necessario, richiedere la modifica o la rimozione dei dati errati o non più aggiornati.

Tuttavia, è improbabile che World-Check accetti di eliminare completamente le informazioni, preferendo integrarle o aggiornarle. Per cancellarsi completamente da World-Check, si consiglia di concentrarsi sulle fonti utilizzate dal database. Richiedere la cancellazione dei dati personali ai webmaster dei siti che contengono le informazioni originali può ridurre la base su cui World-Check raccoglie i dati, in conformità con il diritto all’oblio previsto dall’art. 17 del GDPR. È importante attendere il pronunciamento delle autorità garanti per la protezione dei dati personali su questa questione.

