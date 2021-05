cancellato-il-limite-dei-14-giorni-per-la-crescita-degli-embrioni-umani-in-vitro

Gli esperti dell’Isscr depennano la “regola dei 14 giorni”, promuovendo piuttosto una discussione e un controllo rigoroso sull’etica e la necessità degli esperimenti, a vantaggio della conoscenza sullo sviluppo embrionale

(immagine: Pixabay)

Far crescere embrioni umani in laboratorio oltre le due settimane dopo la fecondazione? Parliamone. È questo, in estrema sintesi, il significato del cambiamento nelle linee guida della Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (Isscr), che raccoglie i massimi esperti mondiali nel settore. La rinuncia alla regola dei 14 giorni, si precisa, non è un via libera a qualsiasi esperimento, ma un invito alla discussione e al confronto tra scienziati, istituzioni e opinione pubblica: ogni singolo progetto che preveda la maturazione di embrioni umani in vitro oltre i limiti finora imposti dovrà essere valutato anche dal comitato etico per appurarne l’integrità e la bontà degli intenti.

La regola dei 14 giorni

La cosiddetta regola dei 14 giorni è un limite rigoroso che gli scienziati nel 1979 si diedero per la maturazione di embrioni umani in laboratorio, in considerazione delle conoscenze e delle tecniche acquisite fino a quel momento, e delle riflessioni etiche, per prevenire lo sviluppo di tessuti via via sempre più simili a quelli di una persona. Questa regola nel tempo è diventata un riferimento fondamentale per gli organismi regolatori, così forte che diversi stati l’hanno trasformata in legge.

Il 26 maggio, però, la Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (Isscr) ha preso una decisione che farà di certo discutere: l’ha eliminata dalle sue linee guida, senza sostituirla con altre regole, prendendo di fatto in considerazione la possibilità di far maturare embrioni umani in vitro per più tempo. Ma perché?

Le ragioni dell’Isscr

Quando la regola dei 14 giorni venne formulata (e così per diversi anni successivi) non era proprio un vero limite: era molto complesso riuscire a conservare embrioni umani vitali fino a quel punto. Grazie agli sviluppi delle conoscenze e delle tecniche, però, oggi sarebbe possibile. Un dato di fatto di cui la comunità scientifica è consapevole e che impone una discussione sia interna che esterna, verso le istituzioni e l’opinione pubblica.

Superare i 14 giorni di sviluppo, riconoscono gli esperti, offrirebbe delle opportunità: scoperte e arricchimento di conoscenze sullo sviluppo embrionale umano, sull’infertilità, sulle cause di interruzioni spontanee di gravidanza in fase precoce. Informazioni che è difficile ottenere in altro modo, nemmeno con i simil-embrioni ricavati da cellule staminali umane. Questi modelli, infatti, non sono considerati abbastanza simili a embrioni umani veri e propri. La revoca della regola dei 14 giorni, però, potrebbe consentire di paragonarli, capendo fino a che punto sono simili e come i modelli possano essere utilizzati al massimo delle potenzialità.

Nessun via libera incondizionato

L’Isscr, dunque, suggerisce di valutare i progetti che propongono di far maturare embrioni umani in laboratorio per più di due settimane, decidendo caso per caso e sottoponendoli a diverse fasi di revisione da punti vista differenti (scientifici e etici) per decidere a che punto gli esperimenti devono essere interrotti.

“Questo non è un semaforo verde per andare avanti con l’estensione dello sviluppo degli embrioni umani oltre i 14 giorni”, ha spiegato in conferenza stampa Kathy Niakan, biologa dell’Università di Cambridge e del Francis Crick Institute e membro della task force che ha lavorato sulle nuove linee guida. “Sarebbe irresponsabile. E, in molte giurisdizioni, sarebbe illegale farlo. Quello che stiamo facendo invece sono linee guida che invitino a impegnarsi in modo proattivo in un dialogo bidirezionale con il pubblico per rivedere il limite di 14 giorni sulla coltura dell’embrione umano”.

“Non stiamo semplicemente dando il via libera alle persone per fare questo tipo di ricerca”, ha aggiunto Robin Lovell-Badge del Francis Crick Institute, che prevede che più a lungo un ricercatore voglia portare avanti la maturazione dell’embrione più duro sarà il processo di revisione da parte degli organi regolatori.

Editing genetico

Depennare la regola dei 14 giorni non è l’unico aggiornamento alle linee guida dell’Isscr. Per esempio, la task force di esperti ha anche valutato la possibilità di modificare i geni di embrioni umani, di ovuli e spermatozoi, concludendone però che se ne sa ancora troppo poco, che i rischi sono ancora troppo grandi. Tecniche come quella di Crispr-Cas9 hanno ancora dei difetti che possono causare modifiche non intenzionali, di cui è possibile prevedere le conseguenze.