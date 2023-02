Câncer: Equipe multidisciplinar de profissionais obtêm resultados mais efetivos

Clínica de Itajaí é especializada no tratamento de câncer adulto nas especialidades Oncologia e Hematologia O câncer é uma doença que atinge muitos brasileiros por ano. Segundo a Estimativa 2023 – Incidência de Câncer no Brasil, lançada no final do ano passado pelo Instituto Nacional de Câncer, são esperados 704 mil casos novos de câncer no Brasil para cada ano do triênio 2023-2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% da incidência.

O tratamento para o câncer pode ser bem desgastante para o paciente, por isso, é importante garantir um atendimento humanizado e individualizado. Esse é o objetivo da nova clínica de oncologia de Itajaí.

O Instituto de Medicina de Santa Catarina é uma clínica privada fundada em maio de 2020. A empresa é especializada em Oncologia e Hematologia e conta com um time de profissionais capacitados para atender a cada paciente de acordo com suas necessidades.

É necessário que os profissionais atuantes na área da saúde se conscientizem de que o homem possui um mundo interior que não pode ser ignorado. Por isso, há a necessidade de os profissionais refletirem e mudarem sua forma de conceber o doente oncológico, valorizando suas experiências e inquietações a respeito da doença e do seu contexto sociocultural.

Multidisciplinar

A farmacêutica Lidiane Azevedo explica que, entre os diferenciais de ter uma clínica especializada neste tratamento, estão o atendimento diferenciado e personalizado, utilizando o que há de mais moderno na área de saúde para o tratamento do câncer. Além de ter o especialista da área indicada para o tratamento do câncer.

Na clínica, o tratamento é realizado por uma equipe de profissionais multidisciplinares. São especialistas em Oncologia e Hemoterapia, assistentes sociais, psicólogos e nutricionistas.

Segundo a enfermeira Raquel Faial, o trabalho multidisciplinar resulta em tratamentos mais efetivos, pois há compartilhamento de conhecimento, experiências e vivências pessoais e profissionais entre os colaboradores envolvidos.

“Torna-se possível atingir os resultados de forma mais efetiva e rápida para o paciente, ofertando melhoria na qualidade de vida, adesão ao tratamento, controle de sintomas, prevenção ao câncer, reduzindo tempo para realização de exames e tratamentos complexos, afetando positivamente a vida do paciente na junção de diferentes perspectivas”, destaca Raquel.

Uma das características mais marcantes da clínica é criar um ambiente aconchegante e acolhedor aos clientes e familiares. Para isso, dispõe de ambiente acolhedor com estrutura internacional, excelência em atendimento, infusão de medicamentos quimioterápicos, serviços de Psicologia e Nutrição e pagamento facilitado.

A técnica de enfermagem Juliana Flávia Meirinho explica que várias etapas do tratamento para o câncer acontecem dentro da clínica, sem que seja necessário o paciente ir para os hospitais. “Consulta especializada, acolhimento às necessidades do paciente, diagnóstico e tratamento em quimioterapia e/ou imunoterapia com apoio da equipe multidisciplinar”, elenca Juliana.

Papel do assistente social no tratamento

O papel do assistente social no acompanhamento dos pacientes da área oncológica também é relevante e ocorre mediante o levantamento do perfil biopsicossocial do paciente e de orientações sobre o tratamento da doença e promoção de ações educativas que visam orientar pacientes e seus familiares durante todo o processo.

Segundo a assistente social Marinês Fogaça de Souza de Lucena, o apoio psicossocial é feito a partir de informações que ajudam a desmistificar a doença e de contribuições para que o doente seja capaz de enfrentá-la.

“O assistente social possui competências para intervir junto aos fenômenos emocionais e comportamentais que contribuem para a melhoria da qualidade de vida de doentes oncológicos”, destaca.

