Candidatos do concurso da Educação aproveitam o fim de semana para estudar

Para garantir a tão sonhada estabilidade do cargo público, são necessárias muitas horas de estudo e dedicação. Por isso que, mesmo em um sábado, a sala de aula está cheia. O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) oferece aulas gratuitas aos sábados para toda a comunidade se preparar para o concurso da Secretaria da Educação do Estado (Seduc).

As aulas semanais contemplam todos os conteúdos do edital. Neste sábado (11), as aulas são de conhecimentos específicos. Para as próximas semanas, os alunos vão ter aulas de conhecimentos gerais. As provas do concurso serão no dia 11 de junho e as aulas vão até o dia 25 de maio.

A coordenadora do projeto de extensão do IFTO, Denise Lime, conta como é o projeto. “Essa é uma iniciativa pra fortalecimento das nossas licenciaturas, é uma forma de acompanhar o egresso e também contemplar a comunidade em geral que se interessa pelo concurso da Seduc”, comenta a coordenadora.

Iniciativa aprovada por quem mais se interessa no assunto: os concurseiros. “É de suma importância o concurseiro estar se preparando, porque a cada dia está ficando mais afunilado a questão de vaga, concorrência, mais conteúdos”, afirma o professor Fabiano Rodrigues, que já tem um cargo público.

É a estabilidade de concurso que chamou a atenção do professor Flávio Moura. Ele dá aula na rede privada, mas sonha com o emprego público. “Agora a gente quer subir um pouco o grau de estudo, de título pra rede do estado”, finaliza o professor.

